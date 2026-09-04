Potrivit celor mai noi sondaje realizate cu opt luni înainte de organizarea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2027, naționalista Marine Le Pen pornește din poziția de favorită în cursa pentru președinția Franței.

Totuși, tabăra liberală a președintelui Emmanuel Macron contestă însă ideea că lidera Adunării Naționale ar putea deveni în mod inevitabil viitorul președinte al Franței.

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Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad, s-a declarat „destul de încrezător” că alegătorii francezi vor respinge extrema dreaptă și la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor la fel cum au făcut în 2017 și în 2022, relatează Euronews.

Declarațiile ministrului vin în condițiile în care un sondaj Elabe realizat pentru BFMTV/La Tribune Dimanche o plasează pe Marine Le Pen cu mult în fața potențialilor adversari, având circa 34%-35,5% din intențiile de vot în primul tur.

Le Pen poate candida după ce, în luna iulie, a primit undă verde pentru a intra în cursă, în pofida menținerii în apel a unei condamnări pentru deturnare de fonduri.

Ministrul Benjamin Haddad a amintit de ascensiunea lui Macron înaintea scrutinului din 2017, căci actualul președinte se afla în urma principalilor competitori în sondaje în 2016.

Ulterior, a câștigat primul tur cu 24% și a învins-o pe Marine Le Pen în finală cu 66% la 34%.

Diferența s-a redus considerabil cinci ani mai târziu, dar Macron a fost reales președnte după alegerile din 2022, organizate într-un climat tensionat după Protestele Vestelor Galbene, pandemia de COVID și invazia rusă a Ucrainei.

Macron a obținut aproximativ 59% în turul al doilea, iar Le Pen 41%. Haddad a amintit, de asemenea, de simpatiile Marinei Le Pen față de Vladimir Putin.

Aproximativ 30 de personalități și-au manifestat deja intenția de a candida la alegerile prezidențiale din aprilie 2027. Printre numele importante se numără foștii premieri Gabriel Attal și Édouard Philippe, precum și conservatorul Bruno Retailleau.

Din partea stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon urmărește din nou o candidatură, în timp ce Marine Tondelier și eurodeputatul Raphaël Glucksmann se numără printre potențialii competitori din zona stângii.

Le Pen rămâne însă favorita sondajelor, în pofida strategiei anunțate de tabăra liberală centristă, reprezentată de foștii premieri Gabriel Attal și Edouard Philippe.

Primul tur al prezidențialelor este programat pentru 18 aprilie 2027, iar turul al doilea va avea loc la 2 mai, dacă niciun candidat nu obține majoritatea din primul tur.

Sondaj: Niciun candidat de centru-dreapta n-are șanse să ajungă în turul 2

Un sondaj realizat de presa franceză în august a arătat că Edouard Philippe și Gabriel Attal, singurii candidați de centru-dreapta care i-ar putea continua moștenirea liberală a președintelui Emmanuel Macron, n-au șanse să ajungă în turul al doilea.

Primii doi favoriți sunt Marine Le Pen, președintele partidului naționalist Adunarea Națională (37%), și Jean-Luc Melenchon, președintele partidului de stânga „Franța Neînvinsă” (17%). Pe locul 3 se situează liberalul Gabriel Attal, cu 15%.

Sursa Foto: Hepta