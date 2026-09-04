Munții Europei devin tot mai verzi pe fondul încălzirii climatice, însă speciile adaptate frigului dispar din zonele de mare altitudine. Cercetătorii au analizat timp de peste 20 de ani vegetația de pe 62 de vârfuri din Europa.

În acest sens, cercetătorii au urmărit 896 de suprafețe din 16 regiuni montane, evaluate de patru ori între 2001 și 2022. Studiul, publicat în revista Science, a evidențiat apariția unor specii noi și dispariția altora. Încălzirea climei slăbește barierele naturale de la altitudini mari. Altfel, temperaturile mai ridicate permit plantelor de la altitudini mai mici să ajungă tot mai sus, spre vârfurile munților, scrie Focus.de.

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Încălzirea permite unor plante să se dezvolte la altitudini mai mari, dar speciile adaptate frigului pierd teren, spun cercetătorii. Proporția speciilor dispărute din suprafețele monitorizate a crescut de la 11% la aproape 16%. Cercetătorii precizează că aceste dispariții locale nu înseamnă neapărat extincția speciilor.

Ce se întâmplă cu plantele care cresc la altitudine

Studiul arată o legătură directă între încălzire și disparițiile locale ale plantelor. Pentru fiecare 0,1°C în plus, pierderile au crescut cu aproximativ 1-1,6%, în funcție de altitudine. Cele mai vulnerabile sunt plantele aflate la limita inferioară a habitatului lor. Pe măsură ce temperaturile cresc, ele trebuie să se dezvolte spre altitudini mai mari, dar pentru speciile de la vârfuri spațiul de retragere este tot mai limitat.

Schimbările climatice pot avea efecte întârziate asupra plantelor alpine. Speciile care și-au redus acoperirea vegetală între 2001 și 2015 au avut șanse mai mari să dispară din zonele monitorizate până în 2022. Circa 58% dintre disparițiile locale au fost precedate de o reducere a suprafeței ocupate de plante.

Cercetătorii vorbesc despre o posibilă „datorie de extincție”, prin care speciile pot supraviețui o perioadă după ce condițiile de mediu s-au deteriorat. Topirea mai timpurie a zăpezii, schimbările apei și concurența plantelor de la altitudini mai mici pot accelera transformarea ecosistemelor montane.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ