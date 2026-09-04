Germania le cere urgent partenerilor europeni să introducă măsuri mai drastice pentru cetățenii ruși care intră în Uniunea Europeană cu vize de turiști, ca urmare a tentativelor recente de sabotaj. Guvernul de la Berlin consideră Moscova responsabilă.

Autoritățile germane îl investighează pe un suspect din Belarus, care deține pașaport rus și a pătruns în UE cu o viză de turist emisă de ambasada Italiei de la Minsk. Suspectul ar fi încercat să provoace un atac la aeroportul de la Leipzig, folosind drone cu explozibili.

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Potrivit surselor din securitatea germană, bărbatul n-a călătorit în Italia. Ministrul german de Externe s-a plâns că sunt emise prea multe vize pentru cetățenii Federației Ruse, având în vedere războiul de agresiune purtat împotriva Ucrainei, dar și atacurilor de război hibrid desfășurate împotriva unor state de pe flancul estic al NATO.

„Numărul vizelor pentru rușii care își petrec vavanțele în Uniunea Europeană este prea mare”, a spus purtătorul de cuvânt al ministerului german.

Surse apropiate de guvern au declarat pentru The Guardian că sunt luate în considerare sancțiuni împotriva Rusiei, acestea presupunând chiar să facă imposibilă intrarea cetățenilor ruși în spațiul Uniunii Europene.

Datele arată că Italia a emis mai multe vize Schengen decât oricare altă țară din blocul european în 2025. Trei sferturi dintre vizele emise de către Italia, Spania și Franța au fost pentru ruși, raportează Euractiv.

În 2021, 63.894 de riuși au primit vize emise de ambasada Italiei. În 2025, numărul acestora a ajuns la 165.000. Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia deja au oprit emiterea de vize pentru cetățenii ruși.

Sursa Foto: Hepta