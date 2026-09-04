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Trump amenință cu atacuri asupra sitului nuclear de pe Muntele Târnăcopului din Iran: „Vor avea loc, foarte curând”

Trump amenință cu atacuri asupra sitului nuclear de pe Muntele Târnăcopului din Iran: „Vor avea loc, foarte curând”
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Președintele Trump le-a spus reporterilor vineri că SUA se pregătesc să lovească Muntele Târnăcopului foarte curând.

Muntele este situat lângă centrala nucleară Natanz, avariată în urma atacurilor de anul trecut, suspectată că iranienii ar fi îmbogățit uraniul.

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Complexul este puternic fortificat ce ar găzdui două tuneluri subterane, potrivit Reuters, și ar duce către o instalație nucleară fortificată îngropată adânc sub munte.

„Vom lovi Muntele Târnăcopului foarte curând”, a spus Trump reporterilor într-o conferință de presă susținută în Biroul Oval.

Trump a amenințat de câteva luni că va bombarda Muntele Târnăcopului, indicând încă din iulie că atacul ar putea avea loc „curând”.

„O grămadă de oameni nu-i spun război. Îi spun conflict militar pentru că sunt doar niște cartofi mici pentru noi”, a spus Trump, când a fost întrebat de un reporter să comenteze afirmația vicepreședintelui JD Vance că ce se petrece între SUA și Iran nu este „război”.

Cu câteva ore mai devreme, Trump a vorbit despre „războiul” cu Iran într-o postare pe Truth Social.

„Noi nu ne luptăm acuma. Ei se luptă”, a spus președintele, adăugând că SUA controlează tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz și că a nimicit capabilitățile militare ale Iranului.

„Vom lovi Muntele Târnăcopului. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți. Muntele Târnăcopului este o țintă posibilă pentru o mare lovitură”, a spus Trump într-un interviu de pe 13 iulie.

Muntele Târnăcopului are o înălțime de 1.600 de metri și este situat la 2 km de centrala nucleară de la Natanz, care a fost distrusă în urma bombardamentelor americane din iunie 2025.Iranul a refuzat accesul inspectorilor internaționali.

Observatorii occidentali presupun că instalația subterană ar putea adăposti în secret uraniu îmbogățit.

Trump a declarat reporterilor marți că el crede că Iranul „ar fi putut” muta componente esențiale pentru construirea unei arme nucleare într-o instalație nucleară îngropată adânc sub  Muntele Târnăcopului.

„Vom ataca acea zonă destul de curând și foarte puternic”, a spus el în Biroul Oval în timpul unei întâlniri cu președintele Libanului, Joseph Aoun.

Sursa Foto: White House

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