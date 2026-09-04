Ungaria va menține granițele închise până la finalul anului 2026 și va prelungi starea de alertă provocată de „migrația în masă” ca urmare a crizei din Ceuta, a anunțat premierul Peter Magyar.
Din cauza crizei din Ceuta, guvernul Tisza a decis să prelungească starea de criză, care urma să expire pe 7 septembrie, până la 31 decembrie 2026. Magyar a justificat decizia după ce a analizat riscurile minore.
„Ultimele săptămâni au arătat că până și cea mai mică modificare legislativă poate crea breșe în protecția frontierelor externe ale Europei”, a spus premierul maghiar, potrivit DailyNewsHungary.
Peter Magyar susține că criza din Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii, este un avertisment pentru Europa.
Premierul a specificat și rapiditatea cu care a luat amploare situația din Ceuta, care a căpătat amploarea unei crize grave la frontiera Uniunii Europene în doar două zile, după ce zeci de mii de persoane au încercat să intre în Spania din Maroc într-o singură zi.
Premierul a reamintit că au murit oameni pe mare (111 potrivit autorităților), iar forțele de ordine au fost nevoite să mobilizeze resurse extraordinare.
Magyar a vorbit și despre rețelele de trafic de migranți, care au identificat rapid schimbarea circumstanțelor și au încercat să profite de ea.
„O singură lacună legislativă sau o modificare pregătită necorespunzător poate crea o situație imposibil de gestionat într-un timp foarte scurt. Guvernul ungar nu își poate asuma un asemenea risc”, a declarat Magyar.
Ungaria se confruntă în continuare cu amenda de 1 milion de euro pe zi impusă de UE din cauza politicilor sale în domeniul migrației.
Magyar a descris situația drept nedreaptă și susține că Ungaria contribuie la protejarea nu doar a propriilor frontiere, ci și a frontierelor externe ale UE.
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