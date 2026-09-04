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Franța anunță un ajutor de un miliard € pentru fermierii afectați de secetă. Sindicatele acuză: „Este o sumă insuficientă, pierderile sunt uriașe”

Franța anunță un ajutor de un miliard € pentru fermierii afectați de secetă. Sindicatele acuză: „Este o sumă insuficientă, pierderile sunt uriașe”
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Ministrul Agriculturii, Annie Genevard, a anunțat vineri un plan de peste un miliard de euro pentru susținerea agriculturii din Franța, grav afectată de o vară caniculară. Valurile de căldură extremă din vara anului 2026 au produs în Franța 7.300 de morți. 

Fondurile de urgență vor fi distribuite pentru a despăgubi fermierii prin sistemul de solidaritate națională. Fermierii afectați de secetă vor primi scutiri de impozit pe terenurile agricole. Se va  crea și un „fond de reînarmare agricolă”.

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Însă reprezentanții sectorului, măsurile sunt insuficiente. Guvernul francez a promis, vineri, 4 septembrie, ajutoare de urgență de un miliard de euro  pentru a sprijini agricultura franceză, greu încercată de o vară marcată de canicule, incendii și o secetă fără precedent.

„Țara are în față un dublu imperativ: să despăgubească pierderile pentru a evita falimentul și să relanseze producția agricolă. (…) Pentru că, dacă pierdem structural din potențialul productiv, vom pierde cote de piață, terenuri și produse de calitate”, a declarat ministrul Agriculturii, Annie Genevard, în cadrul unei conferințe de presă.

Guvernul estimează suma necesară pentru acest mecanism la 520 de milioane de euro și promite accelerarea „avansurilor și a plăților”.

De asemenea, în cadrul acestui plan – denumit CASI (Climat, Adaptare, Secetă, Incendii) – este prevăzută o scutire de taxă funciarăîn beneficiul „exploatațiilor agricole cele mai grav afectate”, în valoare de 330 de milioane de euro.

Însă, pentru sindicatul FNSEA, ajutorul „nu este la înălțimea așteptărilor”, după cum a declarat secretarul general Hervé Lapie pentru AFP:

„Avem o pierdere de 10 miliarde, ne trebuie cel puțin două miliarde”.

Pentru Stéphane Galais, purtător de cuvânt al Confederației Țărănești (Confédération paysanne), care spera la un plan de cel puțin trei miliarde de euro, măsurile anunțate exclud peste 80% dintre fermieri.

Sectorul agricol a înregistrat pierderi de randament care ating 50%, și chiar 80% în cazul culturilor vegetale. De asemenea, sectorul zootehnic este extrem de vulnerabil din cauza lipsei de furaje sau a pierderilor de animale în rândul crescătorilor de păsări.

„Al doilea obiectiv al acestui plan este asigurarea continuității activității agricole”, a subliniat ministrul.

„Trebuie să ne asigurăm că nu vom pierde animale și că însămânțările pentru anul viitor vor fi realizate cu succes, deoarece de acest lucru depind suveranitatea noastră agricolă și viabilitatea întregului lanț economic”.

Pentru Thomas Obrecht, cultivator de cereale din cadrul FDSEA (150 de hectare în Kunheim, Haut-Rhin), acest miliard „este bun de primit, dar cântărește foarte puțin când vedem proporția pierderilor de producție”, pe care le estimează la 50% pentru culturile neirigate din câmpia Alsaciei.

„Este foarte bine că se oferă compensații pentru acest an, dar ar trebui să fim ajutați mai mult să schimbăm lucrurile, să ne tehnologizăm, să protejăm anumite culturi… Mai degrabă să anticipăm viitorul, decât să trăim permanent conectați la aparate”, a reacționat Marylène Bordy, legumicultoare (1 hectar) în Chaumergy (Jura).

„Altfel, este o poveste fără sfârșit.”, a spus el pentru France24. 

Sursa Foto: Hepta

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