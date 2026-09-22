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Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central. A stat în cameră cu alți trei reținuți, nu a mâncat nimic, dar a băut multă apă

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central. A stat în cameră cu alți trei reținuți, nu a mâncat nimic, dar a băut multă apă
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Georgescu a stat în cameră cu alte trei persoane private de libertate. Acesta nu ar fi mâncat nimic în perioada petrecută în arest, dar ar fi băut foarte multă apă.

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie scos din arest în cursul dimineții și transportat la Tribunalul București.

Procurorii DIICOT solicită arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

În fața judecătorului va fi prezentat și afaceristul Ionel Rusen, reținut în același dosar.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, după câteva ore de audieri și 9 ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. El a fost adus la sediul DIICOT în jurul orei 15:00 pentru audieri. La ieșirea din sediu, fostul candidat la prezidențiale a ridicat mâinile încătușate în aer și i-a salutat pe susținătorii săi care au venit în fața Parchetului. Susținătorii au izbucnit în urale când Georgescu a ridicat mâinile și au scandat „Nu cedăm!” și „Uniți, cu toți, să scăpăm de toți!”.

De asemenea, Ionel Rusen, omul de afaceri vizat și el de DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. DIICOT a anunțat că cei doi, cu vârste de 64 și 47 de ani, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Aproximativ 5.000 de euro, găsiți în vila din Mogoșoaia

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că în vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu s-ar fi găsit aproximativ 5.000 de euro. Anchetatorii au verificat deja etajul imobilului, iar în prezent fac verificări amănunțite la parter, urmând să coboare și la demisol.

Potrivit surselor judiciare citate, polițiștii și procurorii au venit la percheziții cu aparatură profesională care poate scana pereții și pardoseala. Verificările au loc în condițiile în care anchetatorii suspectează că ar putea exista zone ascunse în pereți sau în pardoseală, unde ar putea fi ascunși bani.

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