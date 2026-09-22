Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central. A stat în cameră cu alți trei reținuți, nu a mâncat nimic, dar a băut multă apă

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Georgescu a stat în cameră cu alte trei persoane private de libertate. Acesta nu ar fi mâncat nimic în perioada petrecută în arest, dar ar fi băut foarte multă apă.

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie scos din arest în cursul dimineții și transportat la Tribunalul București.

Procurorii DIICOT solicită arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

În fața judecătorului va fi prezentat și afaceristul Ionel Rusen, reținut în același dosar.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.