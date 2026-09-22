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Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui guvern PSD-AUR până în 2028: „Suntem aproape de majoritate, dar nu avem 233 de voturi”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. Liderul social-democrat a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că un astfel de scenariu ar putea fi luat în calcul dacă și liderii AUR își doresc să intre la guvernare.

Liderul PSD a spus că nu exclude varianta unui guvern cu AUR, însă consideră că, în acest moment, partidul condus de George Simion nu își dorește să intre la guvernare. Potrivit liderului PSD, AUR își dorește să rămână în opoziție, unde să critice actuala putere și să susțină organizarea de alegeri anticipate.

„Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. (…) Dar, repet, deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. (…) Și să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critice non-stop. Și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, ăsta-i planul politic”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

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„Suntem aproape de majoritate, dar nu avem 233 de voturi”

Sorin Grindeanu a relatat că a avut în urmă cu aproximativ trei săptămâni o discuție față în față cu liderul AUR, George Simion, și că acesta i-ar fi spus că își dorește alegeri anticipate.

„Mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Și că orice altceva este, să spunem, un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR, să știți că e corect să-și dorească alegeri anticipate. Pentru că vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Așa că eu nu pot să nu-l cred pe George Simion”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a explicat și că, în actuala configurație parlamentară, PSD și AUR nu au singure majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.

„Matematica parlamentară arată următorul lucru, că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi”, a mai spus Grindeanu.

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