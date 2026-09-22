După reținerea de luni după-amiază a lui Călin Georgescu și a afaceristului Ionel Rusen, anchetatorii DIICOT pot cere marți arestarea preventivă a celor doi, în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

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Potrivit unor surse judiciare, magistratul de la crimă organizată va transmite propunerea în jurul orei 10:00. Odată primită propunerea de la DIICOT, Tribunalul o va înregistra și distribui aleatoriu un complet de judecată.

Cei doi reținuți, Georgescu și Rusen, vor fi aduși cu escortă din arestul Poliției Capitalei pentru a participa la dezbateri. Aceștia au posbilitatea de a da declarații și de a susține și un ultim cuvânt în fața judecătorului de drepturi și libertăți, după care instanța va rămâne în deliberare pentru a decide soarta celor doi.

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, după câteva ore de audieri și 9 ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. El a fost adus la sediul DIICOT în jurul orei 15:00 pentru audieri. La ieșirea din sediu, fostul candidat la prezidențiale a ridicat mâinile încătușate în aer și i-a salutat pe susținătorii săi care au venit în fața Parchetului. Susținătorii au izbucnit în urale când Georgescu a ridicat mâinile și au scandat „Nu cedăm!” și „Uniți, cu toți, să scăpăm de toți!”.

De asemenea, Ionel Rusen, omul de afaceri vizat și el de DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. DIICOT a anunțat că cei doi, cu vârste de 64 și 47 de ani, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Aproximativ 5.000 de euro, găsiți în vila din Mogoșoaia

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că în vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu s-ar fi găsit aproximativ 5.000 de euro. Anchetatorii au verificat deja etajul imobilului, iar în prezent fac verificări amănunțite la parter, urmând să coboare și la demisol.

Potrivit surselor judiciare citate, polițiștii și procurorii au venit la percheziții cu aparatură profesională care poate scana pereții și pardoseala. Verificările au loc în condițiile în care anchetatorii suspectează că ar putea exista zone ascunse în pereți sau în pardoseală, unde ar putea fi ascunși bani. Vezi AICI detalii.

Aparatură de bruiaj și o legitimație de senator al Maltei, găsite în mașină

Aceleași surse judiciare au transmis că, în mașina percheziționată a lui Călin Georgescu, anchetatorii ar fi găsit și aparatură de bruiaj, precum și o legitimație de senator al Maltei. Aparatul ar avea capacitatea tehnică de a bloca sau bruia semnale wireless în benzile de 1,2, 2,4 și 5 GHz, utilizate de dispozitive care folosesc conexiuni Bluetooth, wireless sau semnale GSM.

Mai precis, un astfel de dispozitiv poate perturba comunicațiile telefoanelor mobile, conexiunile Bluetooth și rețelele wireless, potrivit surselor judiciare.

Dosarul vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”, a spus Răzvan Leu.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

”Nu am niciun interes politic în această cauză”

Răzvan Leu a insistat că demersul său nu are o miză politică. „Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu”, transmite acesta.

Leu a afirmat că are încredere în ancheta procurorilor și speră să își recupereze prejudiciul. Totodată, acesta a susținut că nu intenționează să facă publice probele din dosar și că respectă prezumția de nevinovăție a persoanelor implicate.