Studiourile Paramount cumpără Warner Bros. pentru o sumă uriașă. Va fi cea mai mare tranzacție din istorie la Hollywoood

S-a dat undă verde pentru ca studiourile Paramount să cumpăre Warner Bros. Ultimele obstacole juridice au fost depășiete luni, iar tranzacția, cea mai mare din istorie la Hollywoood, intră în linie dreaptă.

Potrivit AP, Paramount Skydance va cumpăra Warner Bros. Discovery pentru 110 miliarde de dolari.

Ce a promis conducerea Paramount

Negocierile cu grupul de state americane care contestau tranzacția și cu sindicatul scenariștilor (Writers Guild of America) s-au încheiat cu succes. Acordurile permit companiei conduse de David Ellison să evite măsuri mai dure, inclusiv vânzarea unor active precum CNN sau a unor francize cinematografice importante.

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Reamintim că tranzacția fusese contestată de 12 state, printre care și California, care au susținut că fuziunea ar reduce concurența pe piețele de film și televiziune.

În cadrul înțelegerii cu autoritățile statale, Paramount s-a angajat să investească anual cu cel puțin 300 de milioane de dolari mai mult în producția cinematografică din Statele Unite ale Americii și să respecte timp de cinci ani anumite cote pentru lansările în cinematografe.

De asemenea, compania va produce cel puțin 30 de filme pe an în primii doi ani și 32 de filme pe an în următorii trei ani. Dintre acestea, patru producții anuale vor trebui să fie filme independente, iar minimum 20% dintre titlurile lansate trebuie să fie producții de succes.

În cazul nerespectării acestor praguri, Paramount va plăti până la 30 de milioane de dolari pentru fiecare film lipsă, cea mai mare parte a banilor urmând să fie direcționată către fonduri pentru sprijinirea angajaților din industrie.

Nu în ultimul rând, Paramount s-a angajat să nu majoreze timp de trei ani tarifele percepute operatorilor de cinematografe.

Sindicatul scenariștilor a oprit procesul

Sindicatul scenariștilor a oprit procesul intentat împotriva tranzacției. Totuși, angajații din industrie au transmis că își mențin poziția potrivit căreia fuziunea ar putea afecta negativ lumea cinematografiei și condițiile de muncă ale scenariștilor.

Anterior, autoritățile de reglementare din Administrația Trump aprobaseră tranzacția. La fel au procedat și Comisia Europeană și autoritățile din Marea Britanie.

La începutul anului, Paramount și Warner Bros. estimaseră că fuziunea va genera economii de aproximativ 6 miliarde de dolari, inclusiv prin reducerea costurilor. Totuși, această măsură ar putea afecta locuri de muncă în industria cinematografică și în redacțiile CNN și CBS.

Compania rezultată în urma tranzacției ar urma să aibă datorii de aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Pe de altă parte, înțelegerea la care s-a ajuns acum îi permite companiei Paramount să evite și o penalizare de 7 milioane de dolari pe zi, care ar fi fost datorată acționarilor Warner Bros. Discovery pentru fiecare zi de întârziere a finalizării tranzacției după 30 septembrie.