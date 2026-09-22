O fetiță de 4 ani din Ialomița a murit într-un grav accident rutier. Copila se afla pe un scuter condus de mama sa, deși vârsta legală de la care un minor poate circula pe un vehicul cu două roți este de 14 ani.

Accidentul s-a produs când femeia aflată la ghidonul scuterului a încercat să vireze la stânga. Aceasta nu s-a asigurat înainte de efectuarea manevrei și a pătruns pe contrasens, unde s-a lovit de o motocicletă, care circula cu viteză.

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Motociclistul nu a mai avut timp să evite tragedia.

Forța impactului le-a proiectat pe femeie și pe fetița sa pe carosabil, iar motociclistul a căzut, la rândul său.

După teribilul accident, mama a reușit să se ridice și a alergat imediat spre fetiță. Pentru copila de 4 ani, însă, nu s-a mai putut face nimic.

Sursa foto: Capturi Observator