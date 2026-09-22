Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri

Razie de amploare a Poliției Capitalei marți, 22 septembrie. Au loc 29 de percheziții domiciliare și se pun în executare 30 de mandate de aducere într-un dosar penal privind incidentele violente de la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Perchezițiile au loc în București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

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40 de persoane sunt cercetate în acest dosar

Dosarul vizează 40 de persoane, cercetate pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului din 15 septembrie, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi adresat amenințări jandarmilor aflați în timpul misiunii.

Mai multe obiecte ar fi fost aruncate spre forțele de ordine. Printre acestea s-ar fi aflat borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. Polițiștii susțin că unii dintre manifestanți ar fi lovit jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

Ancheta vizează și agresarea fizică a două persoane angajate ale unui trust media. Acestea se aflau la fața locului în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Tot în timpul manifestației din Piața Victoriei, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

10 inculpați aveau, deja, măsuri preventive

Din cele 40 de persoane vizate în dosar, pentru 10 inculpați fuseseră dispuse anterior măsuri preventive. Perchezițiile de marți urmăresc identificarea și administrarea unor noi probe pentru documentarea activității infracționale. Cele 30 de mandate de aducere sunt puse în executare în cadrul aceleiași operațiuni. Surse din anchetă susțin că printre persoanele vizate de polițiști figurează doi ciobani, dar și un anume Vali Stoica, din Călărași, care ar fi fiul fostului șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Călărași și ex-prefect PNL al județului, generalul Marian Stoica.

La acțiune participă și polițiști din mai multe inspectorate județene, precum și echipe de intervenție ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii și polițiștii urmează să stabilească întreaga activitate infracțională și contribuția fiecărei persoane cercetate. Poliția precizează că percheziția domiciliară este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală pentru administrarea probelor. Efectuarea unei percheziții nu înlătură prezumția de nevinovăție.