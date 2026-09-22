Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, 22 septembrie, în cadrul întâlnirii oficiale cu reprezentanții comunității românești din New York, că este încrezător în capacitatea lui Siegfried Mureșan – europarlamentarul PNL pe care l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru – de a convinge o majoritate Parlamentară pentru a forma următorul Executiv cu puteri depline. Totodată, Nicușor Dan a explicat motivul pentru care nu l-a contactat și pe liderul liberalilor, premierul demis Ilie Bolojan, în momentul în care l-a desemnat pe Mureșan pentru a conduce Guvernul și a avut o reacție mai puțin obișnuită atunci când a fost întrebat dacă această propunere a avut în spate o intenție de „răzbunare”.

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„Un Guvern care să păstreze direcția pro-occidentală” / „În zilele astea, nu o să fac alte comentarii”

Întrebat dacă îi recomandă lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul în cazul în care nu reușește să strângă o majoritate parlamentară înainte de a ajunge la votul de învestire, Nicușor Dan a explicat că are încredere că nu va face alte comentarii în perioada în care europarlamentarul încearcă să obțină susținerea deputaților și senatorilor.

„Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, eu îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un Guvern care să treacă. Bineînțeles, un Guvern care să păstreze direcția pro-occidentală și să păstreze obligațiile pe care România și le-a luat, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun. În zilele astea, nu o să fac alte comentarii”, a declarat președintele României.

„Toată lumea face greșeli, eu am făcut greșeli” / „Programul de guvernare va fi adaptat realităților”

Întrebat ce greșeli consideră că nu ar mai trebui repetate de următorul Executiv, în contextul în care, în urmă cu un an, a declarat că Guvernul condus de Ilie Bolojan „face și greșeli”, președintele României a explicat că nu consideră că este obligația sa să evalueze activitatea Guvernului și că, până la urmă, „toată lumea greșește”.

„Ați văzut că nu am făcut niciodată evaluări ale activității Guvernului, pentru că nu cred că e treaba mea să o fac. Toată lumea face greșeli. Eu am făcut greșeli. Am făcut greșeli ca primar. A fost o afirmație absolut generală. Haideți să vedem programul de guvernare, dar sunt sigur că o să fie unul adaptat realităților”, a precizat Nicușor Dan.

„Mi-au spus că au o propunere, eu am sunat acea propunere” / „Nu poate să fie răzbunare”

Întrebat de ce nu l-a contactat și pe președintele PNL, Ilie Bolojan, atunci când l-a propus pe Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a precizat că s-a întâlnit chiar în acea zi cu liderii partidelor care au făcut propunerea. Reporterul a mai întrebat dacă nominalizarea lui Siegfried Mureșan a venit dintr-o intenție de „răzbunare” la adresa liberalilor, moment în care președintele și-a găsit cu greu cuvintele.

„Ne întâlniserăm în aceeași zi și cu președintele PNL și cu președintele USR și cu domnul Hunor, de la UDMR. Mi-au spus că au o propunere și eu am sunat acea propunere. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ, nu poate să fie răzbunare”, a explicat președintele României.

Siegfried Mureșan, pregătit să ducă mai departe moștenirea lui Bolojan. Cum îl laudă europarlamentarul pe prim-ministrul demis

Siegfried Mureșan a postat marți, 22 septembrie, un mesaj pe pagina personală de Facebook, în care explică de ce „austeritatea” despre care se vorbește în spațiul public nu trebuie confundată cu „oprirea risipei banului public”, în încercarea de a „pune ordine în finanțele țării”. Liberalul face referire la unul dintre cei trei piloni pe care Ilie Bolojan și-a construit programul de guvernare în iunie 2025, atunci când a preluat mandatul de șef al Guvernului.

„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”.

Eu cred exact contrariul. Risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni. Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie.

De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Cum a ajuns România de la „ordine în finațele publice” la recesiune, sub comanda Guvernului demis al lui Bolojan

Obiectivele „Ordinii în finanțele publice” despre care vorbea prim-ministrul demis la începutul lunii mai implicau, printre altele, evitarea unei crizei economice, reducerea deficitului bugetar, și creșterea încrederii investitorilor.

„Programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali:

Ordine în finanțele publice, ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor;

Bună guvernare , ca motor al reformei statului: o administrație eficientă, responsabilă și adaptată nevoilor actuale;

Respect pentru cetățeni, exprimat prin echitate, anularea beneficiilor exagerate, servicii publice de calitate și politici sociale oneste, care susțin munca, nu dependența.

Acest program reprezintă viziunea, dar și baza unui plan concret de măsuri cu obiective prioritare, pentru fiecare domeniu în parte. El reflectă nevoia de rigoare, simplitate și eficiență”, era specificat în programul de guvernare prezentat de Ilie Bolojan.

În realitate, în perioada în care Bolojan a condus Executivul, economia României a ajuns în recesiune, deficitul bugetar a înregistrat cea mai mare cotă dintre toate statele membre UE, inflația a ajuns până aproape de 11%, iar datoria publică a continuat să crească, până a depășit 60% din PIB.