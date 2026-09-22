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Trump își lansează propria televiziune după ce a interzis accesul reporterilor CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă : TRUMP TV emite non-stop

Donald Trump: „Era construirii națiunilor conduse de SUA s-a încheiat” / Foto - Mediafax
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Casa Albă a lansat „TRUMP TV”, un flux video care transmite 24 de ore din 24 discursurile și principalele momente ale administrației Donald Trump. Mișcarea vine pe fondul unui conflict tot mai dur cu presa, după excluderea unor publicații de la Casa Albă.

Administrația Donald Trump și-a creat propriul canal video cu transmisie permanentă. „TRUMP TV” a fost lansat marți de Casa Albă și oferă publicului, 24 de ore din 24, discursuri ale președintelui, apariții oficiale și imagini selectate din activitatea administrației americane, potrivit The Hill.

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Videoclipul inaugural a fost o transmisiune cu discursul lui Trump de la Muntele Rushmore din 3 iulie, ca parte a unui flux live intitulat „Trump TV: The Essentials Station”. Transmisiunea a început la ora 19:00.

„Urmăriți cele mai importante momente ale administrației Trump, toate într-un singur loc”, se menționa în descrierea transmisiunii de pe YouTube. „Cele mai vizionate videoclipuri, declarații importante și momente de neratat, transmise 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână și actualizate în timp real. Rămâneți informați și la curent cu noutățile!”

Fluxul este distribuit prin infrastructura oficială a Casei Albe și este prezentat de administrație drept o modalitate prin care publicul poate urmări în permanență cele mai importante momente ale actualei președinții.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Lansarea îi oferă astfel Casei Albe un canal propriu de comunicare video, prin care poate transmite direct publicului mesajele și imaginile pe care administrația le consideră relevante, fără ca selecția editorială să fie făcută de televiziunile sau publicațiile americane.

Casa Albă a folosit o descriere similară pe X, dar a adăugat că „Nu toate momentele importante au ajuns la televizor, dar acum pot ajunge”.

Sursa video – X/@WhiteHouse

TRUMP TV apare în plin conflict între Casa Albă și marile instituții de presă

Trump a interzis accesul reporterilor CNN, MS NOW și Politico, trei dintre cele mai importante instituții de presă din lume, ca urmare a ceea ce el a numit „«reportajele» lor constante de ȘTIRI FALSE!” El le-a spus reporterilor din Biroul Oval că nu a existat un motiv anume pentru momentul ales pentru această interdicție, ci că a fost „doar o acumulare de articole din ultimii doi ani”.

„Te saturi de asta”, a adăugat el.

Momentul ales pentru lansare este unul sensibil. În aceeași zi, CNN, MS NOW și Politico au anunțat că au dat în judecată administrația Trump după ce jurnaliștii lor au fost excluși de la Casa Albă.

Instituțiile media susțin că restricțiile impuse reporterilor lor încalcă drepturile garantate de Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează, între altele, libertatea presei.

Conflictul a ajuns să afecteze inclusiv mecanismul prin care televiziunile americane își furnizau alternativ imaginile realizate la evenimentele prezidențiale.

După ce CNN a fost împiedicat să-și îndeplinească rolul în cadrul sistemului comun de televiziuni care asigurau aceste imagini, mai multe rețele importante au decis să-și suspende temporar participarea.

„America nu poate avea o televiziune de stat”

Fostul președinte al Asociației Corespondenților de la Casa Albă (WHCA), Weijia Jiang, a condamnat interdicția, subliniind într-un interviu acordat Fox News că Statele Unite nu au mass-media de stat.

„America nu poate avea o televiziune de stat”, a spus Jiang. „Asta face ca America să fie America… pentru că ai nevoie de actori independenți care să poată fi observatori. Și dacă guvernul îți arată doar ce vrea el, atunci trebuie să te întrebi: Ce ne scapă?”

Și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom (D), a criticat dur lansarea Trump TV, în urma interdicției impuse reporterilor de la CNN, Politico și MS NOW de a mai avea acces la Casa Albă.

„Mai întâi, Trump a interzis știrile independente la Casa Albă. Acum, lansează ceea ce este, literalmente, o televiziune de stat, pentru a încerca să ascundă faptul că el și administrația sa coruptă îi dezamăgesc pe cetățenii americani. Acesta este cu adevărat un comportament autocratic din partea unui președinte eșuat.”, a scris Newsom pe X.

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