Trump pregătește un acord „uriaș” cu Belarus pentru potasă, utilizată în producerea îngrășămintelor: „E Mult mai ieftină decât cea din Canada”

Donald Trump anunță că SUA negociază un acord „uriaș” pentru importul de potasă din Belarus, despre care spune că va fi „mult mai ieftină” decât cea canadiană. Mișcarea vine pe fondul războiului comercial cu Canada și al apropierii dintre Washington și Minsk, partenerul loial al Moscovei.

Președintele Trump anunță o posibilă schimbare importantă în aprovizionarea agriculturii americane cu îngrășăminte. Statele Unite lucrează la un acord de amploare pentru cumpărarea de potasă din Belarus, unul dintre principalii producători mondiali, relatează The Guardian.

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Trump susține că importurile din Belarus ar putea reduce semnificativ costurile suportate de fermierii americani, într-un moment în care relațiile comerciale dintre Washington și Ottawa sunt din nou tensionate.

„Statele Unite lucrează la încheierea unui acord de amploare privind achiziționarea de potasiu din Belarus. Prețul ar fi cu mult mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei, ceea ce reprezintă o veste foarte bună pentru fermierii și crescătorii noștri de animale”, a scris Trump, pe Truth Social.

Miza economică este importantă. Potasa, denumire folosită pentru sărurile de potasiu utilizate în producerea îngrășămintelor, este esențială pentru numeroase culturi agricole, contribuind la dezvoltarea plantelor și la creșterea randamentului recoltelor.

Canada furnizează în prezent cea mai mare parte a potasei utilizate de agricultorii americani. Un acord de mari dimensiuni cu Belarus ar oferi Statelor Unite o sursă alternativă de aprovizionare tocmai în perioada în care administrația Trump își intensifică disputa comercială cu vecinul său nordic.

Washingtonul se apropie de Minsk în schimbul eliberării deținuților politici

Anunțul privind potasa vine după o serie de negocieri între Statele Unite și regimul condus de Aleksandr Lukașenko, care au dus la o relaxare a unor sancțiuni americane.

Discuțiile au fost purtate de emisarul american John Coale. În cadrul înțelegerilor dintre cele două părți, Lukașenko a grațiat sute de deținuți politici, iar Washingtonul a relaxat sancțiunile impuse mai multor companii din Belarus, inclusiv din sectorul potasei.

Posibilul acord comercial marchează o evoluție semnificativă în relația dintre Washington și Minsk, în condițiile în care Belarusul s-a confruntat ani la rând cu sancțiuni occidentale din cauza represiunii împotriva opoziției și a sprijinului acordat Rusiei.

Uniunea Europeană menține o poziție mult mai dură. Bruxelles-ul a interzis importurile de potasă din Belarus și a înghețat activele Belaruskali, producătorul de stat care reprezintă unul dintre actorii majori ai industriei belaruse.

Belarus rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei

Deschiderea administrației Trump către Minsk intervine în pofida relației militare și politice strânse dintre Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin.

Belarusul a permis Rusiei să-și folosească teritoriul pentru declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022. Trupele ruse au utilizat atunci teritoriul belarus pentru ofensiva îndreptată spre nordul Ucrainei și Kiev.

Cooperarea dintre cele două țări a continuat și în domeniul militar. Mai recent, Rusia și Belarus au desfășurat inclusiv exerciții comune care au implicat componenta nucleară.