Lituania pregătește evacuarea populației în caz de atac al Rusiei: „Vom riposta, vom intra în luptă”

Lituania are pregătite planuri de evacuare a populației pentru scenarii de criză provocate de Rusia. Premierul Mindaugas Sinkevičius spune însă că țara sa nu se va preda în cazul unui atac: „Vom riposta”. Avertismentul vine după o nouă incursiune cu dronă rusească în spațiul NATO.

Statele baltice sunt tot mai îngrijorate în scenariul unui atac iminent al Rusiei, care ar putea avea loc chiar în următoarele luni, a transmis spionajul european. Lituania, una dintre țările posibil vizate de Rusia și a elaborat planuri care prevăd evacuarea organizată a populației din zonele amenințate, a declarat premierul Mindaugas Sinkevičius într-un interviu acordat BBC.

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Șeful Guvernului de la Vilnius spune că amenințarea rusă nu mai este privită în Lituania ca o ipoteză îndepărtată. Incursiunile dronelor în spațiul aerian al țării au amplificat sentimentul de vulnerabilitate, în special după incidentul produs cu numai o săptămână în urmă, când avioane de luptă ale NATO au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian lituanian.

Sinkevičius a explicat că autoritățile lucrează cu mai multe scenarii de criză. Unele dintre ele includ modalitățile prin care persoanele vulnerabile ar putea fi scoase rapid din marile orașe fără ca operațiunea să provoace blocaje majore pe șosele.

„Ne gândim la o serie de scenarii, dar nu toate sunt discutate pe larg în public”, a declarat Mindaugas Sinkevičius, premierul Lituaniei.

Acesta a precizat că planificarea nu înseamnă că autoritățile se așteaptă în mod inevitabil la izbucnirea unui război, ci că poziția geografică a țării obligă guvernul să fie pregătit.

„Ne confruntăm cu ameninţări concrete, nu zilnic, dar le resimţim şi reprezintă o realitate pentru noi”, a spus Sinkevičius.

Mesajul premierului lituanian: „Vom riposta. Vom intra în luptă”

În paralel cu pregătirea evacuării civililor, mesajul transmis de șeful Guvernului de la Vilnius în privința unui eventual atac a fost categoric. Lituania nu intenționează să răspundă unei agresiuni prin retragere sau capitulare.

„Vom riposta… vom intra în luptă”, a declarat Sinkevičius pentru BBC.

Lituania este membră NATO și se află pe flancul estic al Alianței, într-una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere militar. Țara are frontieră cu enclava rusă Kaliningrad, puternic militarizată de Moscova.

Poziția sa geografică face ca evoluțiile militare din regiune să fie urmărite cu o atenție deosebită la Vilnius, iar incidentele aeriene din apropierea sau interiorul spațiului NATO au devenit o preocupare tot mai serioasă pentru autorități.

Lituania cere și Marii Britanii „o schimbare de mentalitate”

Premierul lituanian consideră că statele europene aflate mai departe de Rusia trebuie să privească diferit problema apărării și să înțeleagă mai bine percepția asupra amenințării existentă pe flancul estic al NATO.

Sinkevičius a afirmat că inclusiv Marea Britanie are nevoie de o „schimbare de mentalitate” în modul în care abordează securitatea și apărarea.

El a subliniat însă diferența dintre situația britanicilor și cea a locuitorilor din Lituania, țară aflată, după cum a spus premierul, „mai aproape de graniţă şi mai aproape de ameninţare”.

Declarațiile sale vin la o săptămână după ce piloți NATO au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian lituanian, un nou incident care a readus în prim-plan riscurile de securitate cu care se confruntă statele Alianței aflate în imediata apropiere a Rusiei.