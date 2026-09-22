Nicușor Dan, față în față cu reprezentanții comunității românești din New York. Președintele le-a cerut ajutorul: „Să ne învățați câte ceva”

Prezent la New York, cu ocazia reuniunii Adunării Generale a ONU, Nicușor Dan a profitat de ocazie să se vadă cu reprezentanții comunității românești din metropola americană. Președintele le-a cerut acestora ajutorul: „Poate că puteți să ne învățați câte ceva”.

Printre altele, șeful statului le-a transmis reprezentanților comunității românești din New York (SUA) că țara noastră își dorește o colaborare mai strânsă cu diaspora și valorificarea experienței celor din afara granițelor.

Nicușor Dan caută răspunsuri la New York

„Întrebarea este, pentru că sunteți oameni care ați performat într-o societate mult mai competitivă decât a noastră, cum putem să folosim experiența dumneavoastră, cum putem să colaborăm pentru a face bine și aici și în România? Asta e, cred eu, o întrebare pe care statul român și-o pune de multă vreme. Cum să facă mai bine să colaboreze cu diverse structuri mai mult sau mai puțin private și poate că și în asta puteți să ne învățați câte ceva?!”, a spus Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții comunității românești din New York.

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Președintele a adus în discuție și evoluția României în ultima perioadă. În coontext, a spus că problemele existente trebuie privite în paralel cu progresele înregistrate în ultimele decenii, în special după aderarea la Uniunea Europeană.

„În ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate – corupție, funcționare deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem -, trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană”, a spus Nicușor Dan.

Președintele s-a lăudat cu sistemul de învățământ din România

Pe de altă parte, președintele a insistat asupra uriașului potențial pe care îl reprezintă România: „Să vedem potențialul uriaș pe care România îl are și prin oameni, și prin calificarea oamenilor, vreau să spun, și prin mediul privat foarte dinamic, și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante”.

Recent, la evaluarea Pisa, elevii români au obținut cele mai slabe rezultate, testarea arătând numeroasele lipsuri din sistemul educațional de la noi. De la lipsa infrastructurii la problemele semnalate de-a lungul anilor de cadrele profesorale, învățământul românesc pare a fi departe de „nivelul rezonabil” despre care vorbește președintele.

În opinia lui Nicușor Dan, societatea românească a acumulat expertiză în numeroase domenii, iar următorii ani ar trebui să fie dedicați consolidării și stabilizării acesteia.

„Aș zice că societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii și îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolideze aceste expertize, să stabilizeze aceste expertize, astfel încât să fie o societate, să-i spun, stăpână pe sine. Cred că ăsta ar fi obiectivul nostru pentru următorii ani și în acest efort, dacă doriți, ne-am bucura să fiți aproape. Sper să găsim acele metode prin care să folosim potențialul pe care îl avem cu toții”, a încheiat Nicușor Dan.

Întâlnirea cu reprezentanții comunității românești din New York a avut loc în cadrul vizitei pe care Nicușor Dan o efectuează în Statele Unite ale Americii pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.