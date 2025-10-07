Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „

Călin Georgescu a mers la Poliţia Buftea, ca să semneze pentru controlul judiciar. Este a patra oară când i-a fost schimbată ora şi ziua de prezenţă. Sute de oameni s-au strâns în faţa sediului de poliţie.

Imediat ce a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut şi câteva declaraţii. Apoi, a intrat în biserica de lângă sediul de poliţie şi toată lumea l-a urmat, strigând: „Călin Georgescu este preşedinte!”

„Respectul unui popor izvorăşte din ordinea relaţiei sale cu Dumnreu. Este chipul lui Hristos sădit în fiecare om. Un conducător de naţiuni are datoria să fie oglinda demnă a acestei imagini. În momentul în care în fruntea ţării ajunge cineva care pângăreşte această imagine demnă, atunci întreg poporul este umilit, sărăcit şi sigur dezorientat. Astăz,i ţara stă să cadă şi statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică.”

Călin Georgescu este aşteptat deja de aproape 200 de fani, din toată ţara, în faţa sediului Poliţiei Buftea, deşi ora şi ziua au fost anunţate din scurt chiar şi pentru inculpat.

„Călin, te iubim!”, i-au scandat aceştia până a intrat în sediul de poliţie.

La sfârşitul lui octombrie, acesta va afla dacă i se va prelungi măsura privativă a controlului judiciar cu alte 60 de zile sau va fi trimis în judecată.

