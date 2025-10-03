Prima pagină » Actualitate » Gândul prezintă documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, despre anularea alegerilor: Ce scrie în prezentare

Luiza Dobrescu
03 oct. 2025, 15:18, Actualitate
Nicușor Dan a mers la Copenhaga, la summit-ul UE, cu un document în care susține că sunt elemente justificatoare pentru anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Gândul prezintă acest text, însoțit de fotografii.

”România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024″ începe raportul întocmit de autoritățile române, pentru liderii prezenți la Copenhaga.

„Actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății. Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului”, spune documentul.

Printre informațiile semnalate se numără și unul dintre cele mai importante narative folosite pentru a-i emoționa pe românii nostalgici.

„Un prim narativ utilizat în procesul de dezinformare a fost cel identitar-nostalgic, prin care au fost promovate narative cu puternic impact emoțional, legate de reîntregirea familiei; nostalgie după perioada comunistă; retorici privind inegalități sociale.”

În același raport se mai arată, printre altele, și faptul că infrastructura creată avea o vechime de câțiva ani, timp în care a putut penetra cât mai puternic spectrul electoral activ. Totul este însoțit de fotografii și capturi de pe rețelele de socializare și din publicații.

„Această infrastructură informațională a fost creată și activată încă din 2022 pentru promovarea unor mesaje subliminale la nivelul spațiului informațional autohton pentru cultivarea unor sentimente anti-sistem la nivelul audiențelor vizate. În contextul alegerilor din 2024, aceasta infrastructură a fost utilizată pentru influențarea mentalului colectiv în vederea dezvoltării unor idei care să corespundă discursului candidatului anti-european și anti-NATO, aceste manifestări asigurând satisfacerea unor obiective strategice ale Federației Ruse.”

