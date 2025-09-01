Călin Georgescu RĂMÂNE sub control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale denunță „un abuz total împotriva legii”

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 1 București i-a respins cererea de revocare a măsurii. Georgescu este inculpat pentru mai multe infracțiuni grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și propagandă fascistă, rasistă sau legionară.

Potrivit soluției pe scurt publicate pe portalul instanțelor, magistrații au constatat „legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar”, dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la 26 februarie 2025. Cererea de revocare formulată de Georgescu a fost respinsă ca neîntemeiată, iar controlul judiciar rămâne în vigoare până la următoarea verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, se arată în soluţia pe scurt a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, potrivit portalului instanţelor de judecată.

La ieșirea din sediul Judecătoriei Sectorului 1, Georgescu a calificat menținerea măsurii ca fiind „un abuz total împotriva legii”. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru semnarea documentelor, interdicțiile impuse vizând inclusiv postarea de mesaje cu caracter extremist pe rețelele sociale.

Zeci de susținători ai fostului candidat s-au adunat în fața instanței și ulterior la IPJ Ilfov, unde Georgescu s-a deplasat pentru formalitățile legate de controlul judiciar.

Călin Georgescu a fost inculpat pe 26 februarie 2025, după ce a fost ridicat din trafic și audiat timp de aproape cinci ore la Parchetul General. El este acuzat de șase infracțiuni, printre care:

instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată;

comunicarea de informaţii false, în formă continuată;

fals în declaraţii privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţiile de avere;

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob;

promovarea publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid sau crime de război;

propagandă fascistă, rasistă, legionară sau antisemită.

În același dosar sunt cercetați și mai mulți apropiați ai lui Georgescu, printre care mercenarul Horațiu Potra. În urma perchezițiilor efectuate la începutul anului, anchetatorii au descoperit arme, muniții și sume mari de bani ascunse în locuințele unora dintre inculpați.

