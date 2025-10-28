Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți”

Bianca Dogaru
28 oct. 2025, 10:23, Actualitate
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți”

Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar. În fața instituției s-au strâns sute de susținători. 

Decizia de prelungire a fost contestată, iar Tribunalul București urmează să analizeze dosarul pe 30 octombrie, dată la care se va decide dacă măsura se menține sau nu.

Până atunci, Călin Georgescu trebuie să respecte toate condițiile impuse, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților.

Călin Georgescu a ajuns la ora 11 la secția de poliție din Buftea și a ieșit după câteva momente, imediat după semnarea controlului judiciar.

„Este impresionant. Vreau să le mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici și spun că astăzi toate inimile bat pentru același dor: dorul de adevăr, de lumină, de pace, de libertate și de demnitate. Nu mă consider un om politic, ci un om al credinței,” a declarat acesta la ieșirea din sediul instituției. 

La întrebarea reporterului cu privire la atitudinea pe care cetățenii o au vizavi de el, comparativ cu președintele Nicușor Dan, Georgescu a răspuns:

„De ce Nicușor este huiduit de oameni peste tot pe unde merge și eu sunt îmbrățișat? Cred că oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți.”

Liderul suveranist a făcut comentarii și despre situația economică a țării.

„Capitalul românesc trebuie să fie dominant în piața internă și piața trebuie să fie liberă,  nu cum este astăzi, la pământ. Exportăm grâu românesc de cea mai bună calitate la un preț mic și importăm produse finite din grâul altora cu adaos mare. Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați.”

Mai departe, Georgescu a salutat și contextul politic internațional:

„Țin să salut eforturile depuse în ultima perioadă pentru pace de către Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, pacea va triumfa. Marea și mult dorita pace în regiunea noastră se va semna la București. Noi trebuie să fim statornici și să avem credință.”

Surse foto: Profimedia

