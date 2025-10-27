Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”

Invitat la DC News, fostul premier Marcel Ciolacu a lansat luni o serie de critici la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de măsuri economice „catastrofale”. Printre lucrurile pe care i le-a reproșat premierului în funcție, Ciolacu a scos în evidență creșterea alarmantă a inflației, pe care o consideră „o performanță unică”, dar îl și compară pe Bolojan cu Sfântul Gheorghe.

„Ce am făcut acum? Am înghețat salariile, pensiile și am făcut cea mai mare prostie: am mărit TVA-ul. Am omorât consumul, nu mai avem venituri, nu se mai multiplică nimic în economie. Nivelul de trai a căzut în cap, ți-a venit inflație în două luni de la 5% la 10%, e o performanță unică! Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și salvezi tu România de incapacități de plată. A vrut să creeze o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balaurii, fără nicio viziune economică.”

Fostul lider PSD susține că declarațiile premierului au avut efecte negative concrete:

„Au fost niște vorbe aruncate, vorbe care au adus costuri economice, care au dus la inflație, care au dus la creșteri de dobânzi, fiindcă piața imediat reacționează. Nu lasă nimeni nepenalizat o astfel de bombă”.

Ciolacu l-a ironizat pe Bolojan spunând:

„Să iasă primul ministru al României să spună: . Și eu am reușit să evit un copac, dar știți, între timp, eu n-am șofat. Cam așa au venit vorbele domnului Bolojan”.

La bilanțul la 100 de zile de mandat, premierul Ilie Bolojan a spus că a preluat conducerea Guvernului în plină criză bugetară și că măsurile adoptate până acum au avut ca scop principal evitarea intrării României în incapacitate de plată și restabilirea credibilității financiare.

