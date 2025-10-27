Prima pagină » Actualitate » Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”

Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”

Bianca Dogaru
27 oct. 2025, 13:22, Actualitate
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”

Invitat la DC News, fostul premier Marcel Ciolacu a lansat luni o serie de critici la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de măsuri economice „catastrofale”. Printre lucrurile pe care i le-a reproșat premierului în funcție, Ciolacu a scos în evidență creșterea alarmantă a inflației, pe care o consideră „o performanță unică”, dar îl și compară pe Bolojan cu Sfântul Gheorghe. 

ALEXANDRA PANDREA /MEDIAFAX FOTO

„Ce am făcut acum? Am înghețat salariile, pensiile și am făcut cea mai mare prostie: am mărit TVA-ul. Am omorât consumul, nu mai avem venituri, nu se mai multiplică nimic în economie. Nivelul de trai a căzut în cap, ți-a venit inflație în două luni de la 5% la 10%, e o performanță unică! Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și salvezi tu România de incapacități de plată. A vrut să creeze o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balaurii, fără nicio viziune economică.”

Fostul lider PSD susține că declarațiile premierului au avut efecte negative concrete:

„Au fost niște vorbe aruncate, vorbe care au adus costuri economice, care au dus la inflație, care au dus la creșteri de dobânzi, fiindcă piața imediat reacționează. Nu lasă nimeni nepenalizat o astfel de bombă”.

Ciolacu l-a ironizat pe Bolojan spunând:

„Să iasă primul ministru al României să spună: . Și eu am reușit să evit un copac, dar știți, între timp, eu n-am șofat. Cam așa au venit vorbele domnului Bolojan”.

La bilanțul la 100 de zile de mandat, premierul Ilie Bolojan a spus că a preluat conducerea Guvernului în plină criză bugetară și că măsurile adoptate până acum au avut ca scop principal evitarea intrării României în incapacitate de plată și restabilirea credibilității financiare.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
13:46
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
METEO Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
13:39
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
13:08
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
EXTERNE Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
12:55
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”
12:33
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”
GUVERN Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE
12:19
Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce a pățit un adolescent după ce a înghițit aproape 200 de magneți
EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
ECONOMIE Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
13:32
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
ULTIMA ORĂ „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
13:15
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
SPORT Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul
12:51
Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul
ECONOMIE Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim
12:51
Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim
ULTIMA ORĂ Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?
12:48
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?