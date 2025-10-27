Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Vrei să continui acest circ parazitar, grotesc?”

Fostul premier Marcel Ciolacu a reacționat dur după tensiunile recente din Coaliție legate de tema pensiilor magistraților. Întrebat ce rezolvare vede pentru situația privind reforma pensiilor speciale, Ciolacu a declarat că totul s-a transformat „într-un spectacol grotesc”.

„Am înțeles că domnul Grindeanu va depune un proiect. Pierdem 230 de milioane din PNRR. Ce facem? Venim din nou cu același spectacol grotesc la televiziuni? Normal că nu-s iubiți magistrații pentru că au privilegii. Dar cu cine și-au făcut aceste privilegii? Cu oamenii politici. O să-l anunț pe Bolojan că și el face din acești oameni politici, la fel ca Drulă și la fel ca Nicușor Dan. Nu poți să pui o anumită categorie să fie impozitată progresiv. Nu ai voie constituțional să vii doar punctual. Vrei să continui acest circ parazitar, să ocupi agenda publică cu așa ceva? Găsește soluția!,” a declarat fostul premieru la DC News.