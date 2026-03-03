Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce a vrut să transmită fostul candidat la prezidențiale

Călin Georgescu a publicat o dezmințire oficială pe rețelele de socializare, prin care neagă ferm speculațiile apărute recent în spațiul public privind implicarea sa în partide politice. Acesta a clarificat că nu a înființat și nu conduce nicio formațiune politică.

Georgescu a catalogat drept „false” afirmațiile conform cărora ar avea legături cu diverse partide politice. Acesta a subliniat că orice inițiativă politică ce declară susținerea față de el acționează independent, fără acordul sau coordonarea sa directă.

„În spațiul public apar afirmații potrivit cărora aș avea legături cu diverse partide politice sau aș fi înființat un partid. Aceste informații sunt false. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic. Orice grup sau formațiune care declară că mă susține o face în nume propriu și nu există niciun angajament sau coordonare din partea mea. Responsabilitatea mea rămâne, înainte de orice, față de români,” a scris acesta pe Facebook.

Călin Georgescu își incheie textul astfel: PARTIDUL MEU ESTE POPORUL ROMAN

AUTORUL RECOMANDĂ: