Echipa turcă de la CNN a fost arestată de poliția israeliană când filma pe stradă, în Tel Aviv

Un reporter și un cameraman de la CNN au fost arestați de poliția israeliană chiar când filmau pe stradă, în Tel Aviv.

Cei doi jurnaliști raportau de la fața locului după un alt atac balistic iranian asupra orașului Tel Aviv și în alte zone din centrul Israelului.

De ce i-au arestat poliția israeliană pe cei doi jurnaliști turci?

Chiar în timpul transmisiunii, soldații s-au apropiat de cei doi și au confiscat telefonul reporterului. Poliția a primit raportul despre cei doi jurnaliști arestați care transmiteau către canalul CNN în limba turcă.

Cei doi s-au conformat ordinelor poliției israeliene pentru a se identifica. Însă reporterii au prezentat carduri de legitimație expirată și au fost duși la audieri pentru nereguli.

Burhanettin Duran, cel care conduce Directoratul Telecomunicațiilor din Turcia, a considerat arestările drept un „atac la adresa presei” și a spus că se depun eforturi pentru a securiza eliberarea jurnaliștilor turci, potrivit Times of Israel.

