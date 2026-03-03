Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”

Ruxandra Radulescu
03 mart. 2026, 20:02, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe rețelele de socializare că l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg. Mesajul în limba română, postat de Nicușor pe Facebook, este, însă, foarte diferit față de cel în limba engleză, de pe X, o platformă utilizată în mare parte de americani.

Nicușor Dan s-a întâlnit la Cotroceni cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, unde oficialul american și-a prezentat scrisorile de acreditare în fața șefului de stat român.

În mesajul de pe Facebook, în limba română, președintele vorbește în termeni seci și fraze scurte, lipsite de detalii, despre dialogul cu ambasadorul american.

Platforma Facebook este printre cele mai populare pentru utilizatorii români, mai ales când este vorba de mesajele din partea politicienilor. În textul adresat utilizatorilor români, Nicușor menționează, în treacăt, temele de discuție, cum ar fi relația bilaterală sau securitatea națională, dar evită să dezvolte.

„M-am bucurat să-l primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, cu care am avut un prim dialog despre cum putem face ca parteneriatul strategic dintre statele noastre să devină mai puternic.
Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună și eficientă.

Într-un context geopolitic complicat, ne propunem ca relația bilaterală să fie orientată către proiecte concrete în domenii importante pentru prosperitatea și securitatea celor două națiuni.

Îi urez ambasadorului Nirenberg bun venit la noi în țară și mult succes în îndeplinirea mandatului pe care tocmai l-a preluat”, a transmis Nicușor Dan pe contul de Facebook.

Nicușor Dan pe X, în mesajul în limba engleză. Cooperare SUA – România în domenii esențiale

Pe platforma X, Nicușor Dan a postat în limba engleză despre întâlnirea cu ambasadorul. Mesajul este unul complex, care se deschide cu o adresare diplomatică ce sugerează un respect profund față de Darryl Nirenberg, trimisul lui Trump.

„Am avut deosebita plăcere de a-l primi pe noul ambasador al SUA în România”

Postarea oferă detalii importante despre angajamentul României în parteneriatul strategic cu SUA, care nu se regăsec în mesajul adresat românilor. Nicușor menționează cooperarea cu Statele Unite în domenii precum apărarea, investițiile, energia și exploatarea mineralelor rare.

„Astăzi, am avut deosebita plăcere de a-l primi pe noul ambasador al SUA în România, domnul Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor sale de acreditare, marcând începutul oficial al mandatului său în România.

Mi-am reafirmat angajamentul ferm de a colabora îndeaproape pentru a extinde și aprofunda în continuare Parteneriatul nostru Strategic bilateral.

Avem acum o oportunitate valoroasă de a atinge întregul potențial al acestui parteneriat în domenii strategice cheie de interes comun, inclusiv cooperarea în domeniul apărării, comerțul și investițiile, infrastructura energetică și de transport, tehnologiile emergente și minerale rare”, precizează Nicușor în mesaj.

Nicușor Dan promovează potențialul geostrategic al României

În mesajul de pe X, președintele subliniază valoarea geostrategică a României și rolul esențial pe care îl poate juca țara noastră în conectarea „regiunilor cheie”.

Un alt aspect important, menționat de Nicușor în mesajul adresat americanilor, este faptul că Darryl Nirenberg apreciază investițiile făcute de România în creșterea capacității militare.

„România aduce, de asemenea, o valoare geostrategică semnificativă prin poziția sa la Marea Neagră, cu potențialul de a servi drept centru logistic și de infrastructură, precum și o poartă vitală de conectare a regiunilor cheie.

Ambasadorul Nirenberg a transmis aprecierea Administrației SUA pentru rolul constant al României ca aliat de încredere al SUA și un susținător ferm al unei relații transatlantice durabile.

De asemenea, el a recunoscut angajamentul țării noastre de a crește cheltuielile pentru apărare și investițiile substanțiale făcute pentru a consolida propriile capacități de descurajare a ofensivelor”, mai spune Nicușor Dan în mesajul de pe platforma X.

Ceremonia de primire al ambasadorului Darryl Nirenberg la Cotroceni marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant al Departamentului de Stat al SUA la București.

Nirenberg a fost numit anul trecut de președintele Donald Trump, ca noul ambasador al Statelor Unite în România. Ca apropiat al actualului lider de la Casa Albă, ambasadorul este un avocat republican, pe care Trump l-a caracterizat ca „un luptător neobosit pentru agenda America First”.

