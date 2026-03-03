Întrebat de Nicușor Dan, Călin Georgescu a început să recite poezia ”Cățeluș cu părul creț”. Ce l-a făcut să aibă această reacție

Călin Georgescu a avut o reacție neașteptată atunci când a fost întrebat despre faptul că AEP a sesizat Parchetul General cu privire la campania lui Nicușor Dan. Fostul candidat la prezidențiale a început să recite poezia ”Cățeluș cu părul creț”.

Călin Georgescu a recitat poezia ”Cățeluș cu părul creț”, la ieșirea de la controlul judiciar

Întrebat despre situația lui Nicușor Dan, Georgescu a început să recite poezia, după care a subliniat că nu dorește să vorbească despre oameni pentru care ar trebui să își coboare nivelul.

„Asta face parte din categoria celor care calcă în străchini cu solemnitate. Știți, nimeni și niciodată nu are să joace cineva mai bine piesa vinovatului decât cel care a cauzat paguba. A, dar știți că, uite, acum îmi aduc aminte că era pe vremuri o poezie: Cățeluș cu părul creț, e și creț, da, fură rața din coteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură, da.Nu, eu n-aș vrea să mai discut despre oameni la care ca să ajungi, trebuie să cobori, nu să urci„, a declarat fostul candidat.

Fostul candidat la prezidențiale a declarat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție și le-a catalogat drept o „escrocherie a aceluiași sistem care a furat și a anulat alegerile”.

„Alegerile anticipate, categoric nu. Nu mai este cazul de așa ceva, deci categoric nu alegerilor anticipate. Ar fi o nouă escrocherie a aceluiași sistem care a furat și a anulat alegerile. Nu mai poți să ai încredere în niște hoți. Este imposibil. Cum să organizeze ei niște alegeri libere?

De aceea am avut și poziția referitor la alegerile din București. Am avut aceeași poziție.

Concluzia, restartarea, turul doi înapoi și, sigur, prin desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale CCR dinaintea anulării alegerilor din data de 6 decembrie 2024. Așa doar poate să fie posibilă pacea socială„, a spus Georgescu.

