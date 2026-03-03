Prima pagină » Actualitate » Rapperul britanic Ghetts și-a aflat pedeapsa după ce a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. Ce au decis judecătorii

03 mart. 2026, 21:37, Actualitate
Justin Clarke-Samuel, alias Ghetts / FOTO - Profimedia

Rapperul britanic Ghetts a fost condamnat marţi, de judecătorii Tribunalului Penal din Londra, la 12 ani de închisoare pentru moartea unui student pe care l-a lovit cu maşina sa în timp ce conducea cu mult peste limita de viteză, potrivit Agerpres. Cântărețul, în vârstă de 41 de ani, al cărui nume real este Justin Clarke-Samuel, este un pionier al genului grime – un stil muzical care îmbină muzica house şi rap.

Artistul a pledat vinovat la acuzaţia de omor din culpă prin conducere periculoasă după ce, pe 18 octombrie 2025, se afla la volanul unui autoturism BMW a lovit un student nepalez în vârstă de 20 de ani, Yubin Tamang, în timp ce se îndrepta spre casă în Woodford, estul Londrei. Apoi a continuat să conducă spre casă, aflată la aproximativ 13 km distanţă, fără a anunța autoritățile sau să ceară niciun fel de ajutor.

Multitudine de infracțiuni rutiere

Ancheta a dezvăluit că, înainte de accident, acesta conducea cu aproximativ 110 km/h într-o zonă cu limita de viteză de aproximativ 48 km/h, asemenea, a trecut pe roşu la şase semafoare, a intrat pe trotuar şi a lovit un motociclist şi o altă maşină, conform imaginilor de supraveghere analizate de poliţie. Mai mult, rapperul conducea cu o alcoolemie de 1,5 ori mai mare decât limita legală.

Într-o scrisoare trimisă familiei victimei, Ghetts a susţinut că a fost un „act neintenţionat” şi şi-a exprimat „regretul, ruşinea şi remuşcarea”. Rapperul avea 12 condamnări anterioare, inclusiv pentru furt calificat, furt auto agravat şi diverse încălcări ale regulilor de circulaţie.

De-a lungul carierei sale, Ghetts a colaborat cu numeroşi artişti, inclusiv Stormzy şi Ed Sheeran, şi a cântat de mai multe ori pe scenă la faimosul Festival Glastonbury din Anglia, mai scrie sursa citată.

