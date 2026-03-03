Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, de la PSD îl ironizează pe actualul ministru al Apărării, după dezvăluirea Gândul privind trecutul lui Miruță

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), a reacționat ironic pe rețelele de socializare în urma documentelor publicate în exclusivitate de Gândul, care atestă faptul că actualul deținător al portofoliului de Apărare, Radu Miruță, a fost membru PSD.

Mihai Fifor a postat pe contul său de Facebook un mesaj scurt, dar plin de sarcasm la adresa succesorului său:

„Avem ministru la Apărare! Hallelujah!!! ”

Fostul ministru a atașat postării fotografia documentului publicat de Gândul cu fișa de înscriere a lui Miruță în PSD și a inserat trei trandafiri roșii, simbolul consacrat al Partidului Social Democrat.

Reacția lui Fifor vine după ce Gândul a prezentat dovezi incontestabile care dărâmă strategia de apărare a USR. În 2005, pe când era student la Electronică, Miruță a semnat „Fișa de Primire în Partid” la PSD Gorj. Deși USR a negat vehement, fostul secretar al PSD Gorj, a declarat pentru Gândul că, în perioada 2011-2012, tatăl lui Miruță l-a adus pe acesta la organizație.

