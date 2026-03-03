Prima pagină » Știri politice » PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul

03 mart. 2026, 20:25, Știri politice
Daniel Zamfir, senator PSD, a încărcat pe contul oficial de Facebook, în această seară, o fotografie în care apare în cârje, la ieșirea din spital. Alături de el s-a aflat și medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu, care ocupă funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Gândul a aflat ce a pățit senatorul.

Potrivit surselor Gândul, senatorul PSD a alunecat și și-a rupt glezna într-un accident banal. Operația a durat aproximativ două ore.

„Ce nu te omoară, te întărește! Prieten adevărat, mai ales la greu! Mulțumesc echipei extraordinare de la Spitalul Universitar!”, este mesajul notat de Daniel Zamfir în dreptul fotografiei postate pe Facebook.

La postarea respectivă, medicul Cătălin Cîrstoiu a lăsat un comentariu: „Mulțumesc drag prieten… uneori mai călcăm și strâmb, dar se repară. Ne-am făcut treaba… Vei merge mai bine ca înainte!”.

În secțiunea dedicată comentariilor, liderul social-democraților a primit zeci de mesaje din partea prietenilor virtuali prin care îi urează însănătoșire grabnică.

Senatorul PSD Daniel Zamfir s-a fotografiat în cârje, la spital / foto: Facebook

Sursă foto: Facebook Daniel Cătălin Zamfir

