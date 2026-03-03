Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident

Verificarea datei de expirare a poliței RCA și reînnoirea acesteia la timp îi poate scuti de sancțiuni. Mulți conducători uită să o reînnoiască la timp, iar conducerea fără asigurare obligatorie poate duce la probleme serioase în trafic. Astfel, pe lângă o amendă consistentă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale mașinii.

RCA este obligatoriu pentru toate vehiculele înmatriculate

Conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea RCA, toate vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România trebuie să aibă o poliță de răspundere civilă auto valabilă. Asigurarea RCA acoperă prejudiciile produse terților în urma unui accident rutier. Fără această poliță, șoferul răspunde personal pentru toate pagubele provocate.

Conducerea unui autovehicul fără RCA valabil constituie contravenție și se sancționează cu:

amendă cuprinsă, de regulă, între 1.000 și 2.000 de lei;

reținerea certificatului de înmatriculare;

retragerea plăcuțelor de înmatriculare.

Mașina nu mai poate circula pe drumurile publice până la încheierea unei polițe RCA valabile și prezentarea dovezii la autorități pentru recuperarea documentelor, potrivit Observator TV.

Ce se întâmplă dacă produci un accident și nu ai poliță RCA valabilă

Dacă un șofer implicat într-un accident nu are o poliță RCA valabilă, situația devine mult mai gravă. În acest caz, despăgubirile către persoanele prejudiciate sunt plătite inițial prin intermediul Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. Ulterior, instituția recuperează integral sumele de la persoana vinovată. Iar costurile pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei, în funcție de gravitatea evenimentului rutier.

Cum se verifică valabilitatea poliței RCA

Șoferii pot verifica online valabilitatea asigurării RCA, pe baza numărului de înmatriculare sau a seriei de șasiu, în bazele de date oficiale ale autorităților și ale asiguratorilor. Atenție… simpla expirare a poliței RCA, chiar și cu o zi, înseamnă lipsa asigurării și acest lucru atrage sancțiuni!

