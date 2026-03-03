Prima pagină » Actualitate » Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident

Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident

03 mart. 2026, 20:30, Actualitate
Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident
FOTO - Caracter ilustrativ

Verificarea datei de expirare a poliței RCA și reînnoirea acesteia la timp îi poate scuti de sancțiuni. Mulți conducători uită să o reînnoiască la timp, iar conducerea fără asigurare obligatorie poate duce la probleme serioase în trafic. Astfel, pe lângă o amendă consistentă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale mașinii.

RCA este obligatoriu pentru toate vehiculele înmatriculate

Conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea RCA, toate vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România trebuie să aibă o poliță de răspundere civilă auto valabilă. Asigurarea RCA acoperă prejudiciile produse terților în urma unui accident rutier. Fără această poliță, șoferul răspunde personal pentru toate pagubele provocate.

Conducerea unui autovehicul fără RCA valabil constituie contravenție și se sancționează cu:

  • amendă cuprinsă, de regulă, între 1.000 și 2.000 de lei;
  • reținerea certificatului de înmatriculare;
  • retragerea plăcuțelor de înmatriculare.

Mașina nu mai poate circula pe drumurile publice până la încheierea unei polițe RCA valabile și prezentarea dovezii la autorități pentru recuperarea documentelor, potrivit Observator TV.

Ce se întâmplă dacă produci un accident și nu ai poliță RCA valabilă

Dacă un șofer implicat într-un accident nu are o poliță RCA valabilă, situația devine mult mai gravă. În acest caz, despăgubirile către persoanele prejudiciate sunt plătite inițial prin intermediul Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. Ulterior, instituția recuperează integral sumele de la persoana vinovată. Iar costurile pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei, în funcție de gravitatea evenimentului rutier.

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: romasig.ro

Cum se verifică valabilitatea poliței RCA

Șoferii pot verifica online valabilitatea asigurării RCA, pe baza numărului de înmatriculare sau a seriei de șasiu, în bazele de date oficiale ale autorităților și ale asiguratorilor. Atenție… simpla expirare a poliței RCA, chiar și cu o zi, înseamnă lipsa asigurării și acest lucru atrage sancțiuni!

Autorul mai recomandă:

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: utilizatorii riscă amenzi de până la 2.000 de lei, dar nu au de unde să cumpere polița

Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede

Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce a vrut să transmită fostul candidat la prezidențiale
20:36
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce a vrut să transmită fostul candidat la prezidențiale
FLASH NEWS Traian Băsescu susține intervenția SUA în Iran: „O treabă care oricum trebuia făcută”
20:29
Traian Băsescu susține intervenția SUA în Iran: „O treabă care oricum trebuia făcută”
ACCIDENT Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului
19:52
Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului
ASTRONOMIE Când are loc echinocțiul de primăvară 2026. Este momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului
18:58
Când are loc echinocțiul de primăvară 2026. Este momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului
TRAGEDIE A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
18:23
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
DECES Muzicologul Dinu Ciocan a murit, la vârsta de 92 de ani. „Ne despărțim de un spirit de înaltă altitudine intelectuală”
17:52
Muzicologul Dinu Ciocan a murit, la vârsta de 92 de ani. „Ne despărțim de un spirit de înaltă altitudine intelectuală”
Mediafax
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Oamenii de știință, bulversați după descoperirea unor planete colosale: „Este o enigmă”
FLASH NEWS PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul
20:25
PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul
CONTROVERSĂ Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”
20:02
Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”
TENSIUNI „Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
19:45
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
LIFESTYLE Cum prepari omleta de post. Este gata în 10 minute și are o textură pufoasă
19:38
Cum prepari omleta de post. Este gata în 10 minute și are o textură pufoasă
CONTROVERSĂ Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro
18:46
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
18:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici

Cele mai noi

Trimite acest link pe