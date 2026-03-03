Traian Băsescu susține intervenția SUA în Iran: „O treabă care oricum trebuia făcută”

Invitat la B1 TV, Traian Băsescu a declarat că războiul declanșat în Iran este „o treabă care oricum trebuia făcută”. Fostul președinte a menționat că inițiativa de a declanșa conflictul nu a fost luată în concordanță cu principiile europene, însă reprezintă o acțiune necesară pentru a deposeda Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare.

Băsescu a subliniat că războiul dintre Statele Unite și Iran reprezintă o acțiune militară care va duce la deposedarea Iranului de capacitatea de a produce arme nucleare. Fostul șef de stat a precizat că acest conflict este și în sprijinul României, iar Donald Trump trebuie susținut.

„Statele Unite fac acum o treabă care oricum trebuia făcută – să deposedezi Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare. Nu ne-a plăcut modul cum a inițiat activitatea, nu ne place că nu a negociat suficient, că nu am avut mai multe runde de discuții cu Iranul, dar acum suntem în fața unei realități – că SUA s-au angajat să facă o acțiune militară care să ducă la deposedarea Iranului de capacitatea de a produce arme nucleare. Este asta în sprijinul nostru? Da. Deci trebuie să sprijinim acțiunea și vedem pe urmă. Trump e un președinte al Americii în care nu poți să ai încredere, dar acum face un lucru care trebuia făcut,” a declarat Traian Băsescu.

