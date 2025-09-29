Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu: „Pacea va veni în Ucraina la finalul anului viitor”. Deznodământul conflictului, va adera Ucraina la UE și NATO?

29 sept. 2025, 20:49, Actualitate
Invitat în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a spus când va avea loc finalul războiului dintre Rusia și Ucraina, dar și dacă va intra sau nu în Uniunea Europeană și NATO.

Întrebat ce părere are despre țara noastră vecină Ucraina, fostul prezidențiabil a declarat că cel mai important aspect de luat în considerare ar fi că acolo nu ar mai trebui să moară niciun om.

„În primul rând ce a fost în decembrie legat de Ucraina, nu mai este valabil acum, adică lucrurile au escaladat într-un mod foarte complicat pentru noi ca oameni, pentru ei ca țară, și ar fi cel mai important este că nu ar mai trebui să moară niciun om pentru ceva ceea ce este absurd, pentru că dialogul face foarte mult și el nu a fost pus pe masă, au căzut ei înșiși într-o plasă. Dacă stau să mă gândesc ce mașini circulă în România și ce mașini de-ale lor circula în România, noi suntem cei refugiați.”, a spus Călin Georgesu în Emsiunea „Marius Tucă Show”

„Ideea este una singură, nu mai sunt datele din decembrie în care pacea era foarte aproape, se putea realiza și pot veni cu o piesă pe care nu am spus-o până acum, de ce a fost gestul me pe 6 în care am îndemnat pe toată lumea la pace, dar revin apoi. Ucraina în primul rând, istoric vorbind nu a fost un stat și pe acest criteriu oamenii au suferit și suferă în continuare pentru că finalul cu siguranță pe acest fond și ce s-a întâmplat în întâlnirile pe care președintele Trump le-a avut n Alaska și ce a spus la ONU, probabil că nu pacea, ci armele vor fi puse jos cam prin primăvara anului viitor, pacea va fi cam spre finalul anului viitor.”

Referindu-se tot la vecinii noștri care se confruntă cu un conflict armat cu Rusia, fostul candidat la prezidențiale a dezvăluit că există șanse să intre în Uniunea Europeană, dar niciodată în NATO.

„Ucraina va pierde teritorii, probabil va intra în Uniunea Europeană, dar niciodată în NATO.”

