Consiliul Superior al Magistraturii, buget record pentru anul 2026: cu 50% mai mare decât anul trecut! Pe ce se duc 75% din bani

Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 2026 se ridică la 413,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 50% față de anul trecut, scrie Ziarul de Iași. Potrivit raportului oficial, cei mai mulți bani se duc pe salariile angajaților.

Sursa citată notează că totalul cheltuielilor de personal însumează 289,3 milioane lei, adică 69,9% din bugetul CSM.

Comparația cu anii precedenți

Într-o analiză a anilor anteriori, ZdI arată că, în 2024, CSM a avut un buget total de 317,7 milioane lei, din care 237,6 milioane lei au mers pe salarii și bonusuri, adică 74,8% din bani. Restul, vreo 80 de milioane de lei, a acoperit cheltuielile de bunuri și servicii.

În 2025, bugetul CSM a fost de „numai” 276,2 milioane lei, cu mai bine de 41 de milioane de lei mai mic. În consecință, și cheltuielile de salarizare au scăzut, ajungând la 197,6 milioane lei.

Anul acesta, din 413,7 milioane, 124,4 milioane lei se duc pe cheltuieli non-salariale, care includ bunuri și servicii, investiții și proiecte cu finanțare externă. Cei mai mulți bani, 289,3 milioane lei, înseamnă salariile angajaților CSM.

