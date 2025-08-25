Călin Georgescu, liderul suveraniștilor, a ajuns luni dimineață la Inspectoratul de Poliție Ilfov pentru semnarea controlului judiciar dispus de procurori pentru 60 de zile. Măsura preventivă se apropie de final, iar în acest sens a fost fixat un nou termen.

Atmsofera a devenit tensionată încă de la primele ore la sediul IPJ Ilfov, unde autoritățile au început să monteze gardurile de protecție, iar forțele de ordine au fost mobilizate în număr mare. Se așteaptă o prezență masivă a susținătorilor lui Georgescu, veniți atât din țară, cât și din Diaspora.

UPDATE: 10:13 – Georgescu: „Nu candidez la Primăria Bucureștiului”

„Nu am nimic de-a face cu nicio politică de partid, nu pregătesc înființarea unui nou partid, nu candidez la Primăria Bucureștiului. Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat. Nu am de gând să cobor ștacheta, nu am de ce. Dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară. Aș vrea să transmis principalului partid de opoziție că trebuie și poate să facă mult mai multe lucruri pentru poporul român. În rest, mă rezum să fiu apărătorul poporului român, independent politic, dar dependent de poporul român. Poporul român trebuie să știe ce vrea și să cunoască ce poate. Nu este făcut să treacă prin furtuni, ci este furtuna însăși,” a mai adăugat acesta.

UPDATE 10:11 – Georgescu: „Eu am fost demonizat de un aparat mediatic de propagandă”

„Există capital suficient în afara Europei, granița lumii nu se oprește la Bruxelles. Noi suntem azi martorii neputiinței ai acestor pseudo-culți de a administra o criză economică pe care tot ei au generat-o. Eu am fost demonizat de un aparat mediatic de propagandă atunci când am vorbit că resursele țării aparțin poporului român. Și atunci când am vorbit despre hrană, apă și energie. Asta arată astăzi rezultatul la ce fac ei – coșul zilnic e un dezastru pentru oameni, salariile, pensiile și umilințele la care sunt supuși studenții și pensionarii. Ei ne învrăjbesc unii cu alții pentru a ascunde neputiința lor, lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și iresponsabilitatea.”

UPDATE 10:07 – Georgescu: „Dacă nu eram interzis, astăzi se vorbea de Pacea de la București”

„Pentru astăzi eu vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au venit într-un număr foarte mare, ca de fiecare dată și care cred că dincolo de persoana mea, au un ideal comun: demnitatea țării noastre, bunăstarea ei și desigur, să avem o țară condusă de oameni de glie. În rest, aș putea să spun că înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Aceasta fiind singura soluție rațională la războiul din Ucraina. Și cel mai important gest nobil, care practic înalță ființa umană și am constatat că a deranjat foarte mult sistemul oligarhic european, care respiră și visează la război. Eu vă spun că dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și total abuziv, astăzi s-ar fi vorbit de Pacea de la București. Pot să vă spun că orice prim-ministru responsabil, înainte de a lua o decizie de schimbare a impozitelor și taxelor, se consultă cu mediul de afaceri românesc. În primul rând, pot fi afectați antreprenorii mari și mici. Abia apoi ia decizii, comunicând scopul, pașii și rezultatul țintit, adică exact invers față de cum se întâmplă astăzi. Este un dezastru tot ce face acest guvern de pseudo-culți. Nu este vinovat poporul român și nu are de ce să plătească. Clasa politică trebuie să plătească,” a mai transmis Georgescu.

UPDATE 10:05 – Calin Georgescu, declarație despre summitul din Alaska: „Ce a fost la Alaska este Everestul diplomației”



UPDATE 10:05 – Calin Georgescu, declarație despre summitul din Alaska: „Ce a fost la Alaska este Everestul diplomației"

„Știți cum e, politica internațională sau diplomația trebuie să se raporteze la summitul din Alaska de care foarte puțină lume mai vorbește astăzi. Eu vă spun că ce a fost la Alaska este Everestul diplomației. Asta înseamnă, contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinat de-a dreptul cea ce nu se scrie, dar asta este important pentru cei care înțeleg ce înseamnă diplomația. Cert este un lucru, acolo cei doi președinți au rostit cuvinte foarte importante, mergând de la faptul că Donald Trump a susținut că Putin a avut dreptate. dacă era președinte războiul nu ar fi început. Iar președintele Trump s-a adresat cu: Vladimir îți mulțumesc. Sunt lucruri extraordinar de importante, iar președintele Putin s-a adresat: Salut vecine. Sunt convins că nu s-a vorbit în mod special despre războiul din Ucraina, s-a vorbit cu siguranță, dar nu în mod special, ci s-a vorbit despre calea spre pace. Este fubndamental acest lucru, este crearea drumului către o lume nouă pe care toți o așteptăm, o lume a cooperării. Un lucru care nu s-a spus în România este că Alaska a fost pământ rusesc până în anul 1867 pe 30 martie, ulterior a devenit pământ american, datorită unui român.", a declarat Călin Georgescu.

UPDATE 9:58 – Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, acolo unde a fost întâmpinat de zeci de susținători. Oamenii scandează „Călin Georgescu, președinte” și „Călin, te iubim!”.

„Suntem ca de obicei în mijlocul românilor liberi, în mijlocul românilor furați de dreptul la vot. Mesajele nostre sunt întotdeauna pentru unitatea națională. Este nevoie mai mult decât oricând ca tot ce nu înseamnă PSD, PNL, USR, UDMR – toată conducerea țării girată de președintele Nicușor Dan să fie unită pentru că doar așa se poate lupta împotriva acestui sistem. Dl Călin Georgescu știe că trebuie să meargă înainte în numele poporului român și întotdeauna știe că se poate baza pe noi și pe românii care sunt alături de dânsul la fiecare zi de umilință. Toate aceste chemări ale dânsului la Parchet, la Poliție eu nu cred că sunt încercări de intimidare. Dl Georgescu și mișcarea din jurul dânsului nu poate fi intimidată. Pur și simplu cred că e o formă de a umili tot ceea ce înseamnă redeșteptarea națională din toamna și iarna anului 2024”, a transmis deputatul AUR Mihai Enache. „Dl Călin Georgescu este un om nevinovat. Ceea ce vedem noi e un circ judiciar. E poliție politică împotriva celui care ar trebui să fie astăzi președintele României. (…) În loc să se facă dreptate lui Călin Georgescu, să se corecteze toate acele nereguli, în continuare se acționează cu procurorii împotriva unui om nevinovat. Trebuie să rămânem uniți alături de Călin Georgescu. În caz contrar, sistemul va acționa și mai dur. Noi, cei de la AUR, vrem să se facă dreptate și nu ne vom lăsa până nu se va obține această dreptate. (…) AUR va ajunge în fruntea țării și dl. Călin Georgescu va ajunge să conducă România. Suntem aici pentru a face dreptate unui om și pentru a face dreptate poporul roman care a decis într-un fel, însă cei care conduc statul român au anulat votul democratic al românilor”, a declarat luni dimineață prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea.

Sursa foto: Profimedia