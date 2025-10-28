Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar. În fața instituției s-au strâns sute de susținători.

Decizia de prelungire a fost contestată, iar Tribunalul București urmează să analizeze dosarul pe 30 octombrie, dată la care se va decide dacă măsura se menține sau nu.

Până atunci, Călin Georgescu trebuie să respecte toate condițiile impuse, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților.

Știre în curs de actualizare….

Surse foto: Mediafax foto

