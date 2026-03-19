Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale

Bianca Dogaru

Apar noi controverse în urma campaniei de donare de sânge de la Palatul Cotroceni, organizată cu ajutorul Spitalului Militar Central. Un detaliu uluitor, observat de jurnaliștii de la Fanatik, riscă să transforme un demers nobil într-un scandal de proporții chiar în inima Administrației Prezidențiale. În celebrul clip de promovare a campaniei de donare de sânge, în care protagonist a fost chiar președintele Nicușor Dan, există o scenă care ridică mari semne de întrebare. Mai exact, unul dintre dispozitivele folosite pentru procesarea sângelui, surprins în prim-plan la finalul înregistrării, pare să fie ieșit din garanție încă din anul 2020.

”Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical. Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge”, a scris președintele pe contul lui deFacebook.

Dispozitivul de sigilare a probelor, expirat de 6 ani

Miezul problemei identificate de jurnaliști se află în cadrele care prezintă eprubetele și pungile de sânge colectate în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. În imagini apare clar un „echipament pentru sudarea tubulaturii”, dispozitiv critic ce asigură închiderea etanșă a pungilor, prin căldură controlată, pentru a preveni contaminarea.

Pe eticheta lipită vizibil pe aparat, datele sunt implacabile: data punerii în funcțiune este 20 noiembrie 2018, iar cea a ieșirii din garanție este 20 noiembrie 2020. Dacă imaginile sunt reale, înseamnă că echipa mobilă a Ministerului Apărării a folosit un echipament care ar fi trebuit scos din uz acum mai bine de șase ani.

Sursa foto: Fanatik

Sursa foto: Fanatik

Riscuri de contaminare a sângelui donat

Utilizarea unui astfel de dispozitiv ieșit din garanție nu este doar o eroare birocratică, ci un risc medical real. Dacă aparatul nu mai funcționează la parametri optimi, el poate eșua în sigilarea etanșă a probelor, ceea ce duce la contaminarea bacteriană sau la distrugerea celulelor sanguine din cauza temperaturii incorecte.

În mod normal, orice probă prelucrată cu un echipament suspect este considerată nesigură din punct de vedere clinic și trebuie retrasă imediat din circuitul de transfuzii pentru a nu pune în pericol viața pacienților.

Această situație pune Administrația Prezidențială într-o postură dificilă, care oscilează între o eroare medicală gravă și un dezastru de imagine.

Dacă aparatura a fost, într-adevăr, folosită în starea prezentată, incidentul ar putea declanșa anchete stricte din partea Direcției de Sănătate Publică.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta
18:19
După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta
EDUCAȚIE Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
18:10
Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
SURSE Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
17:59
Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
UTILE Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
17:12
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
INEDIT A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
16:25
A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște printre influencerii, vedetele, politicenii implicații în...”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă în creierul oamenilor cu ADHD, a descoperit un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe