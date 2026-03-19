Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale

Apar noi controverse în urma campaniei de donare de sânge de la Palatul Cotroceni, organizată cu ajutorul Spitalului Militar Central. Un detaliu uluitor, observat de jurnaliștii de la Fanatik, riscă să transforme un demers nobil într-un scandal de proporții chiar în inima Administrației Prezidențiale. În celebrul clip de promovare a campaniei de donare de sânge, în care protagonist a fost chiar președintele Nicușor Dan, există o scenă care ridică mari semne de întrebare. Mai exact, unul dintre dispozitivele folosite pentru procesarea sângelui, surprins în prim-plan la finalul înregistrării, pare să fie ieșit din garanție încă din anul 2020.

”Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical. Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge”, a scris președintele pe contul lui de .

Dispozitivul de sigilare a probelor, expirat de 6 ani

Miezul problemei identificate de jurnaliști se află în cadrele care prezintă eprubetele și pungile de sânge colectate în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. În imagini apare clar un „echipament pentru sudarea tubulaturii”, dispozitiv critic ce asigură închiderea etanșă a pungilor, prin căldură controlată, pentru a preveni contaminarea.

Pe eticheta lipită vizibil pe aparat, datele sunt implacabile: data punerii în funcțiune este 20 noiembrie 2018, iar cea a ieșirii din garanție este 20 noiembrie 2020. Dacă imaginile sunt reale, înseamnă că echipa mobilă a Ministerului Apărării a folosit un echipament care ar fi trebuit scos din uz acum mai bine de șase ani.

Riscuri de contaminare a sângelui donat

Utilizarea unui astfel de dispozitiv ieșit din garanție nu este doar o eroare birocratică, ci un risc medical real. Dacă aparatul nu mai funcționează la parametri optimi, el poate eșua în sigilarea etanșă a probelor, ceea ce duce la contaminarea bacteriană sau la distrugerea celulelor sanguine din cauza temperaturii incorecte.

În mod normal, orice probă prelucrată cu un echipament suspect este considerată nesigură din punct de vedere clinic și trebuie retrasă imediat din circuitul de transfuzii pentru a nu pune în pericol viața pacienților.

Această situație pune Administrația Prezidențială într-o postură dificilă, care oscilează între o eroare medicală gravă și un dezastru de imagine.

Dacă aparatura a fost, într-adevăr, folosită în starea prezentată, incidentul ar putea declanșa anchete stricte din partea Direcției de Sănătate Publică.

