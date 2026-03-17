Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Președintele apare întins pe un pat medical, în Sala Unirii, zâmbind la cameră

Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Președintele apare întins pe un pat medical, în Sala Unirii, zâmbind la cameră

Olga Borșcevschi
17 mart. 2026, 16:47, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a donat sânge, marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei inițiative găzduite de Administrația Prezidențială, menită să atragă atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical.

„Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

El anunţă că astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spaţiu al solidarităţii.

„Administraţia Prezidenţială a găzduit o iniţiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenţia asupra acestei realităţi constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical. Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulţi ani, donarea periodică de sânge”, a adăugat preşedintele.

„Le mulţumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare şi partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale «Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu» pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00”, mai spune șeful statului, care s-a aflat printre cei care au donat, conform imaginilor de la eveniment.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe