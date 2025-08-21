România a câştigat patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (IOAA) 2025 (seniori), a anunţat joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Competiţia s-a desfăşurat în perioada 11 – 21 august în India, la Mumbai, India. transmite Agerpres. Din păcate, ca în toate cazurile de excelență, mințile luminate vor pleca la „export”.

Elevii medaliaţi sunt:

Mendel Emanuel Mendelsohn – clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

– clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti Teodor Bichi r – clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

r – clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti Bogdan Rusea – clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca

– clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca Vlad Bolohan – clasa a X-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Din loc a făcut parte şi David Palaghianu – clasa a X-a, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Competiţia, care s-a desfăşurat în perioada 11 – 21 august în India, la Mumbai, cu participarea a 64 de ţări din toată lumea, a constat în susţinerea a cinci probe: teoretică, practică (de observaţii cu telescopul), proba de planetariu, proba de Sky map (harta mută) şi proba de analiza datelor, precizează Ministerul Educaţiei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, pregătirea şi selecţia loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Societatea Ştiinţifică CYGNUS în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a fost asigurată de prof. Elisabeta Ana Naghi, iar cea ştiinţifică de către prof. Petru Crăciun de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi de prof. Cristian Pîrghie de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, transmite Agerpres.

