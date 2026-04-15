Cancelaria Prim-ministrului propune creșterea garanțiilor pentru racordarea la rețea, peste nivelul sugerat de ANRE

Cancelaria Prim-ministrului a transmis ANRE un punct de vedere în cadrul consultării publice privind modificarea regulilor pentru garanțiile financiare necesare racordării la rețeaua electrică, aplicabile dezvoltatorilor de proiecte energetice precum parcuri fotovoltaice și eoliene.

„Propunerea ANRE vizează creșterea garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în rețea fără a fi realizate. Analizele arată însă că această creștere, deși necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema”, se arată în comunicatul emis de Guvern.

Propuneri pentru majorarea și aplicarea mai strictă a garanțiilor de racordare la rețea

„În primul rând, creșterea mai consistentă a garanției financiare, prin una dintre următoarele două variante:
   – o garanție fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă și transparentă, care leagă direct valoarea garanției de dimensiunea proiectului;
   – o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile reale din rețea.
Ambele variante conduc la un nivel al garanției suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investițiile reale.
În al doilea rând, se propune ca garanția să fie constituită mai devreme în proces, încă din faza depunerii cererii de racordare. Această schimbare ar preveni situațiile în care sunt consumate resurse administrative pentru proiecte care nu au susținere financiară reală.
În al treilea rând, se recomandă reguli clare și transparente privind gestionarea garanțiilor, respectiv:   

   – executarea garanției dacă proiectul este abandonat nejustificat;
   – returnarea treptată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează;
   – raportarea publică periodică a modului în care aceste garanții sunt utilizate.”, se mai precizează în comunicat.

Propuneri inspirate din modelul Spaniei

Propunerile se inspiră din modelul Spaniei, unde garanțiile sunt mai stricte și cerute încă din faza inițială: dezvoltatorii trebuie să depună 40 EUR/kW înainte de solicitarea accesului la rețea, altfel cererea nu este analizată. Sistemul, gestionat centralizat, elimină rapid proiectele neviabile și reduce blocajele, fără a afecta investițiile solide, contribuind astfel la transparență și la accelerarea proiectelor energetice serioase.

