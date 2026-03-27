Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat o măsură nouă pentru protecția consumatorilor. Instituția lucrează la o modificare legislativă care va obliga furnizorii de electricitate să avertizeze clienții atunci când aceștia se apropie de pragul de 80% din consumul stabilit prin contract. Sistemul va funcționa similar alertelor de date mobile din telecomunicații și oferă utilizatorilor șansa de a-și ajusta consumul înainte să primească facturi uriașe.

Consumatorii vor primi notificări în timp real prin SMS, e-mail sau aplicații mobile

Noua regulă vizează creșterea controlului asupra cheltuielilor lunare și evitarea surprizelor neplăcute la plata curentului. Potrivit ANRE, notificările vor fi trimise automat prin mesaje text, e-mail sau direct în aplicațiile furnizorilor de energie.

„Consumatorii vor putea primi notificări (SMS, e-mail sau în aplicație), similar serviciilor de telecom, atunci când se apropie de limita de consum stabilită prin contract. Măsura are ca obiectiv: creșterea controlului asupra consumului, evitarea costurilor neprevăzute, decizii informate privind optimizarea consumului.”

Această digitalizare a relației dintre furnizor și client este menită să transforme piața de energie într-una mult mai transparentă. Totuși, George Niculescu a avertizat că succesul acestui sistem depinde de modernizarea infrastructurii electrice din România, care în prezent se confruntă cu mari decalaje între regiuni.

Doar 35% dintre români au contoare inteligente

Marea piedică în calea alertelor prin SMS rămâne lipsa contoarelor inteligente, singurele capabile să transmită date de consum în timp real.

„Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – nr.r), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a declarat președintele ANRE.

AUTORUL RECOMANDĂ: