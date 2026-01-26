Cât plătește șeful ANRE la energie, după ce și-a schimbat furnizorul. „Procesul a fost foarte simplu”

George Niculescu, șeful ANRE, a menționat faptul că și-a schimbat furnizorul de energie și a spus despre proces că a fost „foarte simplu”. De altfel, și alți peste 650.000 de consumatori de energie eletrică au ales să se porteze. Gândul.ro v-a arătat aici cum poate fi schimbat furnizorul de gaze sau de energie electrică, în 2026.

În cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN, George Niculescu, șeful ANRE, a precizat faptul că și-a schimbat furnizorul de energie, la două luni distanță după ce s-a alăturat instituției. Șeful Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei a mai susținut că peste 650.000 de consumatori de energie electrică au ales să se porteze la alt furnizor.

În decembrie 2025, peste 98.000 de cetățeni au ales să își schimbe furnizorul de energie electrică.

„În anul 2025 am avut un număr substanțial de mutări de la un furnizor la altul. Din informațiile pe care le avem, peste 650.000 de consumatori de energie electrică s-au portat. Lunile cu cel mai mare număr au fost luna iulie, unde aproximativ 110.000 de consumatori de energie electrică și-au schimbat furnizorul, și, surprinzător, și luna decembrie a fost o lună în care românii și-au schimbat furnizorul de energie electrică, peste 98.000 apelând la acest serviciu de portare de la un furnizor la altul”, a declarat George Niculescu la Antena 3 CNN.

George Niculescu: „Din experiență proprie vă spun că procesul a fost foarte simplu”

A dorit să vadă cum se desfășoară procesul de schimbare a furnizorului.

„Eu mi-am schimbat furnizorul la două luni după ce am venit în Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei. După ce am primit din partea Parlamentului mandatul de președinte, am vrut să verific personal cum se desfășoară acest proces”, a continuat șeful ANRE.

A explicat procesul, pas cu pas, menționând că a dorit să experimenteze singur acest proces, fără să apeleze la ajutor. Șeful ANRE a susținut, la final, că „a fost foarte simplu, foarte ușor”. Prețul de contract este de 1,07 lei/kWh.

„Am intrat pe calculator, am intrat pe site, mi-am completat singur aplicația și am vrut să experimentez singur, fără să sun pe cineva să spun că vreau să fac lucrul acesta, să mă ajute, ca să văd cât de simplu este pentru un utilizator normal. Nu sunt un specialist în IT. Un utilizator normal, cu cunoștințe normale, poate să facă lucrul acesta. Din experiență proprie vă spun că procesul a fost foarte simplu, foarte ușor. Acum, prețul de contract este de 1,07 lei/kWh”, a mai precizat George Niculescu.

