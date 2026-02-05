Prima pagină » Actualitate » Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare

05 feb. 2026, 10:39, Actualitate
Pensionarii și-au primit cu întârziere veniturile în luna ianuarie, deoarece zilele libere au influențat datele de plată, scrie ziaruldeiasi.ro. În general, plățile prin Poșta Română se fac între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliul pensionarilor. Plățile în cont curent sau card se efectuează de regulă în data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de 13. Pensionarii care nu sunt găsiți acasă și sunt avizați pot ridica drepturile bănești de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. În caz contrar, sumele se întorc la casa de pensii pentru reordonanțare.

În ianuarie 2026, Casa Județeană de Pensii (CJP) Iași a efectuat plăți în valoare totală de aproximativ 526,64 milioane de lei, pentru 158.515 de pensionari, potrivit datelor transmise de Maria Andronache, directoarea instituției. În această perioadă continuă și etapa a doua a recalculării pensiilor, cu aproximativ 4.000 de dosare finalizate cu decizie emisă. Însă majorările rămân în puține cazuri, a precizat șefa CJP Iași.

