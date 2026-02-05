Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și fostul premier Florin Cîțu au analizat criza economică cu care se confruntă România. În opinia fostului premier, guvernanții pretind că situația este mai puțin gravă decât o arată toate datele economice, iar măsurile lui Ilie Bolojan au îngropat economia. În realitate, criza este mai mare decât în timpul pandemiei, când totuși au existat circumstanțe excepționale.

”A fost pus acolo doar ca să justifice creșterea taxelor”

Rugat de moderator să explice de ce consideră că mărirea TVA la 21% a fost un ”experiment eșuat”, fostul premier PNL a explicat:

”Este foarte simplu. Bugetul a fost construit cu venituri din TVA 136 de miliarde de lei. Nu se știa atunci că va crește TVA. A venit creșterea TVA și Guvernul a zis: va aduce în plus 6 miliarde de lei. Deci 136+6 = 142. La finalul anului au fost încasate 133.9 miliarde lei. Adică mai puțin cu 2 miliarde decât ai spus la începutul anului și mai puțin cu 8 miliarde față de miliarde. Și vă dați seama că asta este o estimare pe septembrie, deci la rectificarea bugetară. E foarte improbabil să greșești așa de mult. Pare că a fost pus acolo doar ca să justifice creșterea taxelor”.

”Această măsură a făcut foarte mult rău economiei”

Pe de altă parte, a mai subliniat invitatul, măsura creșterii TVA a fost una heirupistă, ca dovadă că nu au existat creșterile de buget preconizate, iar inflația a explodat.

”Este clar că știm că această creștere a TVA nu a adus niciun beneficiu la buget, dar știm altceva, că a crescut inflația la 10% și a prăbușit consumul. Deci avem două efecte negative și niciunul pozitiv. Orice politician responsabil ar veni acum și ar trage linie și ar spune: am încercat 6 luni, n-a funcționat. Haideți nu de la 1 ianuarie, dar de la 1 iulie 2026 o reducem la 20% și de la 1 ianuarie 2027, 19% așa cum a fost, să nu-mi sară în cap toți socialiștii. Astăzi avem această dovadă, este clară, sunt datele oficiale. Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit, haideți să dăm înapoi această măsură pentru că nu a ajutat, din contră, a făcut foarte mult rău economiei”, a completat Florin Cîțu.

