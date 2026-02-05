Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost desemnată firma care va moderniza infrastructura feroviară din Portul Constanța, etapa a III-a. Câștigătoare este Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L.

Potrivit ministrului, contractul a fost atribuit pe criteriul cel mai bun raport calitate-preț și are o valoare de 523 de milioane de lei, fără TVA. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 99 de luni, iar finanțarea este asigurată din Programul Transport 2021-2027, cu fonduri europene.

Proiectul prevede modernizarea Stației Agigea Sud, a liniei de legătură Agigea Ecluză-Agigea Sud, a liniei 813B dintre Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și a zonei CMT Constanța.

Ministerul Transporturilor anunță că investiția are ca scop îmbunătățirea transportului feroviar și creșterea siguranței rutiere.

