Prima pagină » Actualitate » Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează

Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 13:29, Actualitate
Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost desemnată firma care va moderniza infrastructura feroviară din Portul Constanța, etapa a III-a. Câștigătoare este Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L.

Potrivit ministrului, contractul a fost atribuit pe criteriul cel mai bun raport calitate-preț și are o valoare de 523 de milioane de lei, fără TVA. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 99 de luni, iar finanțarea este asigurată din Programul Transport 2021-2027, cu fonduri europene.

Proiectul prevede modernizarea Stației Agigea Sud, a liniei de legătură Agigea Ecluză-Agigea Sud, a liniei 813B dintre Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și a zonei CMT Constanța.

Ministerul Transporturilor anunță că investiția are ca scop îmbunătățirea transportului feroviar și creșterea siguranței rutiere.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
13:14
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
VIDEO Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului
12:04
Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului
METEO Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
11:52
Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
EDUCAȚIE Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie”
11:51
Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie”
FLASH NEWS Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania
11:18
Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială
FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
12:52
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
EXCLUSIV Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
12:44
Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
SPORT Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment
12:41
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment
OPINIE Doru Buscu – Editorial: Scoala de erecție
12:32
Doru Buscu – Editorial: Scoala de erecție

Cele mai noi

Trimite acest link pe