Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump

Ultimul tratat nuclear rămas între Statele Unite și Rusia a expirat, astăzi, ceea ce înseamnă că, pentru prima dată în ultimele decenii, cele mai mari două superputeri nucleare rămân fără limite în ceea ce privește arsenalele lor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia regretă încheierea Tratatului, însă Statele Unite nu au răspuns la inițiativa președintelui Putin de a menține limitele.

„Evaluăm acest lucru în mod negativ și ne exprimăm regretul în această privință. Inițiativa noastră de a menține limitele existente pentru încă un an, chiar și după expirarea acestui document, a rămas fără răspuns. Ieri, acest subiect a fost într-adevăr menționat în ceea ce privește consecințele negative pentru sistemul internațional de control al armelor nucleare și stabilitatea strategică.”

Ce presupune tratatul istoric New Start

Deși, New START a fost semnat în 2010 de președintele SUA Barack Obama și Dmitri Medvedev, aliat al președintelui rus Vladimir Putin, tratatul istoric a intrat în vigoare în februarie 2011.

Acesta limita ambele țări la 1.550 de ogive nucleare desfășurate; 700 de rachete balistice intercontinentale desfășurate, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele echipate pentru transportul armelor nucleare; și 800 de lansatoare „desfășurate și nedesfășurate”.

Însă criticii tratatului, printre care și președintele Donald Trump, au subliniat că acesta nu include China, care își extinde rapid arsenalul nuclear și ar putea avea aproximativ 1.500 de ogive nucleare până în 2035 dacă va continua să-și mărească stocul în ritmul actual, potrivit unui raport al Pentagonului din 2022, relatează CNN.

Tratatul a fost inițial în vigoare timp de 10 ani. În 2021, SUA și Rusia au convenit să îl prelungească cu încă cinci ani, până la 5 februarie 2026.

„Cel mai rău scenariu este ca situația să se agraveze, iar apoi un incident imprevizibil sau previzibil să declanșeze un conflict care să degenereze rapid într-un conflict nuclear”, a declarat Thomas Countryman, fost subsecretar de stat interimar pentru controlul armamentelor și securitate internațională pentru CNN.

Unii experți susțin că limitările tratatului New START erau depășite și constrângeau inutil SUA, mai ales în contextul în care China intenționează să-și extindă arsenalul nuclear.

Putin a propus prelungirea acordului cu încă un an

În septembrie anul trecut, președintele rus Vladimir Putin a propus prelungirea acordului cu încă un an. La momentul respectiv, Trump a declarat că propunerea i se părea „o idee bună”. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Trump nu și-a exprimat prea multă îngrijorare cu privire la expirarea acordului, declarând pentru New York Times: „Dacă expiră, expiră. Vom încheia un acord mai bun”.

Trump vrea un acord nuclear între SUA, Rusia și China

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a sugerat că SUA nu vor fi de acord să mențină limitele tratatului, invocând apelul lui Trump la un acord nuclear între SUA, Rusia și China.

„Președintele a afirmat clar în trecut că, pentru a avea un control real al armamentului în secolul XXI, este imposibil să se facă ceva care să nu includă China, din cauza stocurilor sale vaste și în creștere rapidă”, a spus el.

Beijingul a respins în mod constant ideea negocierilor trilaterale, atât în privat, cât și în public.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat, miercuri, că nu a primit niciun răspuns din partea administrației Trump și că declarațiile publice ale guvernului SUA indică faptul că „ideile noastre au fost lăsate în mod deliberat fără răspuns”.

