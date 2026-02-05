Prima pagină » Știri externe » Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului

Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului

05 feb. 2026, 13:23, Știri externe
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului

Forțele Revoluționare islamice ale Iranului (IRGC) au afirmat astăzi că au confiscat două petroliere în Golful Persic care transportau aproximativ un milion de litri de combustibil de contrabandă și au arestat aproximativ 15 membri străini ai echipajelor acestor ambarcațiuni.

Operațiunea a avut loc în apropierea insulei Farsi, unde forțele navale ale IRGC au interceptat două ambarcațiuni care transportau peste un milion de litri de combustibil de contrabandă. Au fost reținuți 15 membri ai echipajului, toți de naționalitate străină, care au fost predați autorităților judiciare iraniene pentru a începe procedurile legale. Nu se cunoaște, deocamdată, care este naționalitatea celor arestați de autoritățile iraniene.

Conform Agenției de Presă Mehr (MNA), navele operau ca parte a unei rețele organizate de contrabandă care a fost monitorizată prin supraveghere informativă timp de câteva luni.

Recomandările autorului:

UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China

Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat

UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
CONTROVERSĂ Nike intră în vizorul unei anchete federale în SUA după ce a fost acuzată de prejudecăți împotriva lucrătorilor albi
12:14
Nike intră în vizorul unei anchete federale în SUA după ce a fost acuzată de prejudecăți împotriva lucrătorilor albi
CONTROVERSĂ Trump spune că acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2020 s-au dovedit a fi false. „A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia“
12:04
Trump spune că acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2020 s-au dovedit a fi false. „A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia“
CONTROVERSĂ Trump „se joacă“, din nou, cu posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat: „Nu știu. Ar fi interesant”. Cine ar putea fi succesorul său
11:25
Trump „se joacă“, din nou, cu posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat: „Nu știu. Ar fi interesant”. Cine ar putea fi succesorul său
EXTERNE Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă
10:50
Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială

Cele mai noi

Trimite acest link pe