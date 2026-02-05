Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului

Forțele Revoluționare islamice ale Iranului (IRGC) au afirmat astăzi că au confiscat două petroliere în Golful Persic care transportau aproximativ un milion de litri de combustibil de contrabandă și au arestat aproximativ 15 membri străini ai echipajelor acestor ambarcațiuni.

Operațiunea a avut loc în apropierea insulei Farsi, unde forțele navale ale IRGC au interceptat două ambarcațiuni care transportau peste un milion de litri de combustibil de contrabandă. Au fost reținuți 15 membri ai echipajului, toți de naționalitate străină, care au fost predați autorităților judiciare iraniene pentru a începe procedurile legale. Nu se cunoaște, deocamdată, care este naționalitatea celor arestați de autoritățile iraniene.

Conform Agenției de Presă Mehr (MNA), navele operau ca parte a unei rețele organizate de contrabandă care a fost monitorizată prin supraveghere informativă timp de câteva luni.

