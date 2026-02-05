Prima pagină » Actualitate » USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac

05 feb. 2026, 13:14, Actualitate
Consacrat pe prima scenă politică prin atitudinea zgomotoasă și eticheta de “salvator al României“, USR anunță că face recrutări. Ca să își convingă potențialii “recruți“, useriștii recurg la o serie de citate motivante fără nicio legătură cu realitatea.

Pe pagina de Facebook a filialei USR Bacău, miercuri seară a fost postat un anunț de recrutare care sugerează că partidul are ca marcă înregistrată livrarea de rezultate, în condițiile în care “noi nu facem spectacol“. 

USR se laudă că livrează rezultate și promite o carieră politică prolifică

Noi livrăm rezultate, nu facem marketing.
🛑 Protejăm și reformăm mediul, investim în apărare, reprezentăm cu cinste românii și ne asigurăm de corectitudine și transparență în economie.
🛑 Hai și tu în USR!

Anunțul USR Bacău

Ca vectori de imagine ai campaniei figurează actualii miniștri ai USR, Diana Buzoianu (Mediu), Oana Țoiu (Externe) și Radu Miruță (Apărare).

Partid mic, funcții mari, scandaluri și mai mari

De USR se leagă un mare paradox. Deși a fost votat de numai 10% dintre electoratul care și-a exprimat opțiunea la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, USR a reușit să-și plaseze cadrele de partid în câteva dintre cele mai înalte funcții din Guvern.

Astfel, formațiunea progresistă are în palmares câteva dintre cele mai importante portofolii din actualul Cabinet. Însă, prestația miniștrilor USR a fost însoțită și de mult tumult public și scandaluri. Este de nororietate demisia fostului ministru al Apărării Ionuț Moșteanu, prins cu studii false în CV, dar discreditat și de declarații absurde ca  în cazul dronelor pătrunse în România sau de campania dezastruoasă de recrutare a rezerviștilor.

Foarte discutată este permanent și activitatea Oanei Țoiu, deținătoarea portofoliului de la Ministerul Afacerilor Externe. Aceasta s-a remarcat printr-o serie de gafe la nivel înalt sau declarații nepotrivite legate de Donald Trump sau China. La fel de neinspirat s-a dovedit și Radu Miruță, ale cărui declarații despre trimiterea de trupe în Groenlanda de către România au intrat în folclorul urban. Diana Buzoianu, ministra Mediului, a fost demisă din Parlament printr-o moțiune simplă inițiată de opoziție. Totuși, a refuzat să părăsească funcția, deși s-a confruntat cu multiple critici în urma crizei Apei din județele Prahova și Dâmbovița.

USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

Victor Ponta: „Miruță, la cât e de talentat, ar putea să cumpere arcuri cu săgeți”

