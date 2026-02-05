UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Uniunea Europeană a aprobat miercuri termenii unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Următorul pas este prezentarea acordului de împrumut în Parlamentul European pentru a permite efectuarea primei plăți la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an.

„Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în sprijinul Ucrainei și al poporului său. Noua finanțare va contribui la asigurarea rezistenței puternice a țării în fața agresiunii rusești. În același timp, transmitem un semnal puternic că suveranitatea și integritatea teritorială a statelor trebuie respectate pe deplin, în conformitate cu dreptul internațional. Împreună cu Parlamentul European, aștept cu nerăbdare finalizarea textelor juridice care vor permite acordarea acestor împrumuturi”, a spus Makis Keravnos, Ministrul Finanțelor din Republica Cipru.

Din banii de la UE, Ucraina va cumpăra armament pentru a rezista în fața Rusiei

Consiliul Uniunii Europene a aprobat cadrul juridic pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi alocați pentru ajutor militar, iar restul de 30 de miliarde de euro pentru sprijinul bugetar general. Dobânda pentru acest împrumut va fi plătită din bugetul Uniunii Europene.

Așa cum a fost convenit și de Consiliul European, împrumutul va fi finanțat prin împrumuturi UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti despăgubiri de război Ucrainei.

Armele care urmează să fie achiziționate din cei 60 de miliarde de euro trebuie să provină în principal de la producători ucraineni și din Uniunea Europeană. În cazuri de urgență, pot fi cumpărate arme și din alte țări terțe. Regatul Unit și alte câteva țări s-ar putea alătura furnizării de arme Ucrainei printr-un împrumut UE în schimbul unei contribuții financiare.

Trei țări europene nu sunt de acord cu finanțarea pentru Ucraina

24 de țări ale Uniunii Europene din cele 27 vor participa la acordarea acestui împrumut. Printre țările care au ales să se distanțeze de această finanțare se numără Slovacia, Ungaria și Republica Cehă.

Nevoile de finanțare ale Ucrainei se ridică la 135,7 miliarde de euro

Conform proiecțiilor preliminare ale FMI, nevoile totale de finanțare estimate ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027 se ridică la 135,7 miliarde euro, presupunând că războiul de agresiune al Rusiei se va încheia în 2026.

În decembrie 2025, Consiliul European a convenit că UE va furniza 90 de miliarde de euro, două treimi din nevoia de finanțare a Ucrainei pentru 2026-2027, inclusiv pentru nevoile macrofinanciare. Se preconizează că nevoile de finanțare rămase vor fi acoperite de alte țări, în special de partenerii G7. Consiliul European a dispus, de asemenea, ca împrumutul să devină rambursabil numai după ce Rusia va efectua reparații de război Ucrainei.

Împrumutul va fi rambursat doar dacă Rusia se declară învinsă în război

Consiliul European a dispus ca acest împrumut să devină rambursabil doar după ce Rusia va efectua reparații de război. Potrivit dreptului internațional, obligația de a plăti reparații de război revine, de obicei, statului care a comis agresiunea sau care a pierdut conflictul. Din moment ce Rusia refuză să afirme că a a îndeplinit un act de agresiune și, mai mult, ținând cont că Moscova nu vrea să iasă sub nicio formă din acest război ca parte învinsă, sunt șanse mari ca aceasta să nu plătească despăgubiri de război părții ucrainene.

Recomandările autorului: