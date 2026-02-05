Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA

România a participat, zilele trecute, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Delegaţia țării noastre a fost aşezată pe ultimele rânduri, iar ministrul de Externe Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio. Așa că a plecat fară poză din SUA.

Oana Țoiu a fost la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Invitaţia în Statele Unite a venit în contextul unui nou scandal naţional, rezultat în urma unui raport al Congresului SUA, care a dezvăluit maniera lipsită de profesionalism în care autorităţile din România au gestionat problema ingerinţelor străine în alegerile prezidenţiale din 2024 şi faptul că s-a dat vina pe ruşi pentru anularea turului de scrutin când, în realitate, de vină ar fi fost europenii.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, este ironizat și de către analistul politic Ştefan Popescu, care remarcă, într-o postare pe Facebook, că reprezentanta României a plecat aşa cum a venit de la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Adică, fără să aibă vreo întâlnire cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi, deci, fără nicio poză.

Politologul remarcă ironic faptul că ministrul român n-a prea avut “oportunităţi pentru fotografii”, mai ales că Oana Ţoiu a şi fost poziţionată pe linia de fund a delegaţiilor oficiale prezente la eveniment.

Lucru cât se poate de neobişnuit, dacă avem în vedere faptul că plecarea ministrului la acest summit s-a construit pe ideea unei viitoare bilaterale cu Marco Rubio, nicidecum o unilaterală.

RECOMANDAREA AUTORULUI: